Strani mediji osuli paljbu na hrvatskog reprezentativca: 'Šala vrlo lošeg ukusa'

Bayern München pobijedio je PSG rezultatom 2:1, ali se o utakmici ne govori zbog same igre već zbog kontroverze koja je uslijedila nakon teškog prekršaja Luisa Diaza nad Achrafom Hakimijem. Marokanski reprezentativac pri tom je zadobio ozljedu koja bi ga mogla udaljiti s terena na dulje vrijeme.

U središtu priče našao se hrvatski reprezentativac Josip Stanišić, koji je nakon utakmice u razgovoru za Sky Germany pokušao komentirati situaciju, no njegovu izjavu mnogi su protumačili kao neprimjerenu.

“Zahvalili smo mu. Šalim se! Bio je sretan nakon utakmice, kao i svi mi.”

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="de" dir="ltr">Josip Stanisic nach <a href="https://twitter.com/hashtag/PSGFCB?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#PSGFCB</a> über den Platzverweis von Luis Díaz: „Er weiß selbst, dass er sich in der Situation cleverer anstellen muss.“ Hat er sich beim Team entschuldigt? „Ne, hat er nicht. Wir haben uns bei ihm bedankt. (lacht) Spaß! Er war jetzt glücklich. Wie wir alle.“… <a href="https://t.co/g4EtcTTWCv">pic.twitter.com/g4EtcTTWCv</a></p>— Kerry Hau (@kerry_hau) <a href="https://twitter.com/kerry_hau/status/1985854015830143257?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ta šala “lošeg ukusa”, kako su je opisali brojni francuski i njemački mediji, izazvala je val kritika na društvenim mrežama. Navijači PSG-a i Maroka osudili su njegovu reakciju, dok su komentari ispod posljednje Stanišićeve objave na Instagramu preplavljeni porukama poput “No respect”, “Karma dolazi” i “Biti sretan zbog tuđe ozljede nije sportski.”

Francuski RMC Sport prenio je kako su Stanišićeve riječi “šala vrlo lošeg ukusa”, posebno u trenutku kada se još ne zna težina Hakimijeve ozljede. Dodatne reakcije izazvala je i fotografija koju je hrvatski branič objavio na Instagramu na kojoj pozira upravo s Diazom, igračem koji je skrivio prekršaj.

Dok dio Bayernovih suigrača i trener Vincent Kompany javno izražavaju podršku Hakimiju, Stanišićeve izjave izazvale su podjele. Mediji u Njemačkoj pišu da se od hrvatskog braniča očekuje javna isprika, barem samom Hakimiju.

