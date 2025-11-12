Srbin govorio o Modriću kao nitko do sada: 'Često ga pitam jednu stvar...'

Srpski reprezentativac Strahinja Pavlović ponovno je pokazao koliko poštuje Luku Modrića, legendu hrvatske reprezentacije i Milana. U razgovoru s novinarima Pavlović je, za službene kanale Nogometnog saveza Srbije, otkrio koliko ga fascinira Modrićeva energija, profesionalizam i karakter, unatoč tome što je već zakoračio u četrdesetu godinu života.

“Nemam objašnjenje ja zo. Volio bih objasniti to što on radi. Često ga pitam: ‘Jesi li okej?’ Daj mi tajnu da znam o čemu se radi. Nevjerojatan je i kao tip, jako dobra osoba. O njegovim igračkim kvalitetama ne treba se ni pričati, puno nam znači i daje nam sigurnost,” rekao je Pavlović.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mladi branič dodao je kako ga Modrić svakodnevno iznenađuje radnim navikama i fizičkom spremom:

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

“Imamo sedam dana između utakmica i često nam trener ubaci teretanu treći dan, pa treniramo dva puta dnevno. I sad ja očekujem da za starije igrače teretana ne postoji... A on radi sve kao robot! Nevjerojatno je da s 40 godina ima takvu snagu.”

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

Pavlovićeve riječi samo potvrđuju ono što cijeli nogometni svijet već zna, Luka Modrić nije samo izvanserijski nogometaš, nego i primjer predanosti i profesionalizma kojem se dive i suigrači i protivnici.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Modrić i neobičan projekt: Suradnja ili prevara?