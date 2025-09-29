CRVENI METEOALARM /

Strah od novih žrtava: Strašno nevrijeme odgodilo utakmicu Ovieda s Brekalom kod Valencije

Foto: Profimedia

Regija Valencia pretrpjela je velike poplave prošlog listopada u kojima je poginulo više od 200 ljudi

29.9.2025.
17:14
HINA
Profimedia
Susret sedmog kola španjolskog nogometnog prvenstva između Valencie i Real Ovieda, zakazan za ponedjeljak navečer, odgođen je zbog upozorenja na obilne kiše, objavili su klubovi.

U španjolskoj provinciji Valencia proglašen je crveni meteoalarm zbog ekstremnih vremenskih uvjeta. Utakmica je premještena na utorak.

Regija Valencia pretrpjela je velike poplave prošlog listopada u kojima je poginulo više od 200 ljudi, a uništene su brojne kuće i imovina.

Valencia se trenutačno nalazi na 12. mjestu Primere s osam bodova, dok je Oviedo, za kojeg igra hrvatski nogometaš Josip Brekalo, na 19. mjestu s tri boda koliko ima i Girona na začelju.

Vodi Barcelona sa 19 bodova ispred Real Madrida sa 18 bodova.

Strah od novih žrtava: Strašno nevrijeme odgodilo utakmicu Ovieda s Brekalom kod Valencije