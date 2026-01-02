Liverpool ponovno troši: Dovode stopera iz kluba hrvatskog trenera za 50 milijuna eura

Stoper belgijskog Club Bruggea 21-godišnji Joel Ordonez trebao bi u siječnju potpisati za Liverpool, a vrijednost transfera procjenjuje se na 50 milijuna eura, objavili su britanski mediji.

Ordonez je standardni prvotimac belgijskog kluba, kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko. Za njega je bio zainteresiran i Chelsea, ali je londonski klub na kraju odustao od utrke za potpis ekvadorskog reprezentativca.

Ordonez je karijeru počeo u ekvadorskom Independienteu, a 2022. je prešao u Club Brugge, koji je za njega platio četiri milijuna eura odštete. Na početku je igrao za drugu momčad belgijskog kluba, koja se natječe u drugoj ligi, a zahvaljujući dobrim partijama brzo se je probio u prvu ekipu Club Bruggea.

Može igrati i na poziciji desnog braniča, a dosad je skupio 14 nastupa za ekvadorsku reprezentaciju.

