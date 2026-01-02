FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ODRIJEŠILI KESU /

Liverpool ponovno troši: Dovode stopera iz kluba hrvatskog trenera za 50 milijuna eura

Liverpool ponovno troši: Dovode stopera iz kluba hrvatskog trenera za 50 milijuna eura
×
Foto: David Catry/imago Sportfotodienst/profimedia

Može igrati i na poziciji desnog braniča, a dosad je skupio 14 nastupa za Ekvador

2.1.2026.
12:40
Hina
David Catry/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stoper belgijskog Club Bruggea 21-godišnji Joel Ordonez trebao bi u siječnju potpisati za Liverpool, a vrijednost transfera procjenjuje se na 50 milijuna eura, objavili su britanski mediji.

Ordonez je standardni prvotimac belgijskog kluba, kojeg vodi hrvatski trener Ivan Leko. Za njega je bio zainteresiran i Chelsea, ali je londonski klub na kraju odustao od utrke za potpis ekvadorskog reprezentativca. 

Sve o engleskom nogometu čitajte na portalu Net.hr.

Ordonez je karijeru počeo u ekvadorskom Independienteu, a 2022. je prešao u Club Brugge, koji je za njega platio četiri milijuna eura odštete. Na početku je igrao za drugu momčad belgijskog kluba, koja se natječe u drugoj ligi, a zahvaljujući dobrim partijama brzo se je probio u prvu ekipu Club Bruggea. 

Može igrati i na poziciji desnog braniča, a dosad je skupio 14 nastupa za ekvadorsku reprezentaciju.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Rebić otkrio osobne želje za nastavak sezone, ali i kako Hajduk može do titule

Premier LeagueLiverpoolClub Brugge
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ODRIJEŠILI KESU /
Liverpool ponovno troši: Dovode stopera iz kluba hrvatskog trenera za 50 milijuna eura