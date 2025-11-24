Što smo naučili? Dinamo odahnuo: Hajduk se ne smije slomiti, ali jedna ih situacija brine

14. kolo SHNL-a ponudilo ne nove zaplete i stvari koje nismo očekivali. Pokušat ćemo ludo kolo sažeti u pet najvažnijih stvari koje smo naučili iz njega.

1. Toni Fruk je najbolji igrač lige

Postoji li iti jedan gledatelje domaćeg prvenstva koji se ne bi složio s ovom tezom? Vidjelo se na početku sezone da je Fruk pola Rijeke. Uslijedio je mali pad u formi nakon završetka prijelaznog roka, ali Toni se pribrao, ovog mjeseca upisao pola sata u dresu reprezentacije, a onda je sve kulminirao hat-trickom protiv Hajduka. I to kakvim. Fruk je srušio Hajduk i pokazao europskim velikanima da će morati istresti kamion novca na adresu riječkog kluba.

2. Hajduk ipak nije taj?

Hajduk je doživio najteži poraz u povijesti SHNL-a. Jasno je da je bila to bolna večer za sve navijače i simpatizere splitskog kluba, ali dojam je da nekog ozbiljnijeg potresa nije bilo i to je dobro. Poraz od 5-0 protiv mrskog rivala stvarno užasno zvuči, ali ne smije se shvatiti kataklizmični. Najzad, parafrazirat ćemo jednog pametnog čovjeka, bolje je izgubiti jednu utakmicu 5-0 nego pet utakmica 1-0. I navijači Hajduka tako to trebaju shvatiti i posvetiti se sljedećoj utakmici. Garcia je pokazao da može splitski brod usmjeriti u pravom smjeru i nakon teških poraza.

3. Brine situacija s Livajom

Više od poraza, hajdukovce bi mogla boljeti situacija s njihovim kapetanom i najvećom zvijezdom. Glupo je prejudicirati, ali ako postoji problem na relaciji Livaja-Garcia-Svlačionica, to bi mogao biti velik problem za Hajduk. Ako Livaja stvarno nije bio u stanju igrati protiv Rijeke i ako mu Garcia nađe ponovno poziciju u momčadi i svom sustavu, onda su to dobre vijesti. U svakom slučaju, vrijeme će pokazati, za sad nema smisla raditi od buhe slona.

4. Buđenje Dinama

Momčad Marija Kovačevića pobijedila je Varaždin i odigrala prilično dobru utakmicu. Izuzev početnih 20-ak minuta, navijači Dinama mogu biti zadovoljni sa svime. Dinamo je bio dominantan i, što je još važnije, zabio je tri gola. Ukupno je prošlog tjedna postigao 10 jer je sedam zabio Karlovcu u srijedu. Dinamo izgleda raspucano, možda su sastanci u svlačionici urodili plodom. Ima tu igrača koji su izvan forme (Beljo, Kulenović, Ljubičić, Nevistić), ali zato su njih u posljednje dvije utakmice uspješno zamijenili oni koji jesu u formi (Bakrar, Hoxha, Zajc, Filipović). Ima Kovačević na čemu graditi. Pozitivan rezultat u Lilleu i evo Dinama opet na pravom putu.

5. Sopić ima posla

Treća utakmica Željka Sopića na klupi Osijeka i drugi bod. Gol razlika u te tri utakmice 1-3. Poprilično slabo, a Osijek ponekad na terenu izgleda kao ukleta momčad. Sve što može poći po krivu obično pođe za Slavonce. Protiv Lokomotive su dobili crveni karton, skrivili naivan jedanaesterac i nekako uspjeli iz svega izvući bod. Idućeg vikenda čeka ih derbi začelja, a ujedno i slavonski derbi s Vukovarom i već tu ćemo neke odgovore dobiti. Osijek tu mora pokazati gard i ići na pobjedu. U suprotnom, ispadanje neće biti samo neslana šala.

