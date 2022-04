Prošle sezone gorostasni belgijski napadač kongoanskog porijekla, Romelu Lukaku, bio je možda i najbolji napadač u Europi. Pod trenerskim vodstvom notornog Antonija Contea u Interu, Belgijanac je u 44 utakmice zabio 30 golova i namjestio ih još deset. Djelovao je u tandemu s Argentincem Lautarom Martinezom koji je pridodao 19 golova i 11 asistencija u 49 nastupa.

Inter je na krilima njih dvojice pregazio Serie A i uzeo Scudetto prvi put od 2010. godine, a onda se dogodilo ono čega su se mnogi pristaše Intera pribojavali. Lukaku je morao napustiti klub. Inter je bio suočen s golemim dugovima i trebao im je novac od transfera, a Chelsea je bio prvi u redu i pripremio je 113 milijuna eura, što su Talijani zgrabili brzinom svjetlosti.

Lukaku je bio oduševljen transferom, u Chelseaju je već igrao, ali se nikada nije dokazao i nije imao prilike raditi s trenerima koji su ga znali iskoristiti. Chelseaju je nedostajao pravi napadač, robustan, stasit, koji može igrati leđima okrenutim golu, koji ima veći radijus kretanja, koji je moćan u duelu na tlu i zraku, koji ima širok arsenal pri završnici, koji voli kombinirati s ofenzivnim veznjacima i bočnim igračima i koji zna igrati u sustavu s trojicom braniča. Uz sve to, popularni "Rom" dobro poznaje jezik, život u Londonu, Premier ligu i uglavnom poznaje sve protivnike i njihove trenere.

Krenuo dobro pa se ugasio

Lukaku je bio savršeni "fit" za Chelsea, a uz to navijači su ga jedva dočekali i pružili mu golemu podršku. No, Belgijanac je na kraju ispao teški "flop". Lukaku je dobro otvorio sezonu u prve tri ligaške utakmice koje je odigrao zabio je tri gola i onda je uslijedio šok. U sljedećih 14 utakmica lige Belgijanac nije upisao niti gola niti asistencije. Doduše, dio je utakmica propustio zbog koronavirusa, dio zbog lakše ozljede, ali u svakom slučaju Engleze je tada oprao hladan tuš i počela su se postavljati neželjena i škakljiva pitanja. Je li Chelsea pogriješio s Lukakuom i još jednom bacio više od stotinu milijuna eura u vjetar?

Lukaku je nakon oporavka od ozljede kratko bljesnuo. Dao je u dvije utakmice za redom dva gola i jednu asistenciju, a onda se opet ugasio i devet utakmica za redom nije pridonio niti golovima niti asistencijama. Posljednji ligaški gol zabio je 29. prosinca 2021. godine. Dakle, u Premiershipu ove godine još nije zabio. U EFL i FA kupu je bio nešto efikasniji, ali Chelseaju i njihovim navijačima to su nebitna natjecanja. U Ligi prvaka ove sezone zabio je dva gola i upisao jednu asistenciju, a najgore od svega je što protiv Lillea u osmini finala gotovo da nije niti igrao. U prvom susretu bio je na klupi, dok je u drugoj dobio 16 minuta igre. Dakle, doprinos u natjecanju u kojem Chelsea brani naslov je gotovo nikakav, gotovo ravan nuli.

Naglo odlučio otići

Legitimno je zapitati se i sasvim je opravdano što se mnogi pitaju - što se, pobogu, događa s Lukakuom? Što mu je zapravo u glavi to nitko ne zna, ali nije više klinac, ima 28 godina, prošao je more klubova, radio je brojnim vrhunskim trenerima, igrao s velikim igračima, igrao u raznim sustavima i trenutno je u "primeu". No, ove zime Lukaku je sam javno rekao da nije zadovoljan u Chelseaju, da mu se ne sviđa stil igre trenera Thomasa Tuchela i da bi se vrlo rado vratio u Inter.

"Fizički sam dobro. Ali nisam zadovoljan situacijom u Chelseaju. Tuchel je odlučio igrati s drugim sustavom. Neću odustati, bit ću profesionalac. Nisam zadovoljan situacijom, ali sam profesionalac i sada ne mogu odustati", objasnio je koncem 2021. godine Lukaku, a tada se pročulo i kako se Romelu želi vratiti u Inter.

Tuchel je trener s podosta neortodoksnim pristupom, vrlo je strog i to ne samo na utakmicama nego u svim segmentima rada, od treninga do odnosa s igračima. Ima specifičan, defenzivniji, pristup igri, reći će neki i "ziheraški", traži od svojih igrača uvijek maksimum i ne preza od toga da nekoga "benchira" ako mu ne daje očekivani impuls. To se dogodilo i Lukakuu, ali on za razliku od ostalih igrača koji uglavnom šute i trpe Tuchelove metode, nije htio šutjeti.

Najgora utakmica u karijeri

Tuchel se početkom godine, prema tvrdnjama engleskih medija, zakrvio s Lukakuom, što zbog loše igre, što zbog izjava po medijima i želje da se vrati u Inter i bili su na korak od toga da Romelu završi na tribini i na transfer-listi, ali preskupo je Belgijanac plaćen da bi ga se prekrižilo, ima prevelika primanja i navijači bi inzistirali odgovorima, a to je nešto što si klub nije mogao priuštiti. Ratna sjekira je, za sada, zakopana, ali "Big Rom" i dalje ne igra dobro.

Evo recimo, nedavno je protiv Crystal Palacea odigrao najgoru utakmicu u karijeri. Belgijanac je u prvom poluvremenu loptu dodirnuo u dva navrata, s tim da je jednom bilo prilikom izvođenja lopte s centra. Odigrao je svih 90 minuta, a pritom je u sedam navrata imao kontakt s loptom. Tako nešto se ne pamti u Engleskoj otkako je uvedena napredna statistika. Od sedam puta što je dirao loptu, tri put ju je izgubio, nije osvojio nijedan duel, niti je imao uspješnih driblinga. Svaki dodir s loptom bio je daleko od suparničkih vrata.

Limitiran u Chelseaju

Bilo je govora o tome da mu ne odgovara Tuchelov sustav, iako je na papiru to idealan sustav za Lukakua, govorilo se da nema kemije sa suigračima, da nije zadovoljan zadacima koje mu trener daje, nagađalo se da je samo nostalgičan i da se svim silama želi vratiti u Italiju gdje je igrao najbolji nogomet karijere. No, neki imaju i drugačije viđenje situacije, recimo, Fabio Capello smatra kako Lukaku zapravo ne odgovaraju protivnici u Premier ligi te da mu je ograničeno kretanje.

"Lukaku se savršeno uklopio u Conteov stil kontranapada u Interu jer je bilo puno prostora, imao je tu fizičku snagu i tempo koji mu je omogućio da razara braniče u Serie A. Međutim, Chelsea igra vrlo različitu vrstu nogometa s puno kratkih dodavanja, a Lukaku nema isti prostor za kretanje. Također, smatram da su u Engleskoj braniči fizički sličniji njemu pa mogu bolje izdržati duele", zaključio je talijanski trener. I donekle je u pravu, u Interu i u reprezentaciji, recimo, Lukaku ima znatno veći radijus kretanja i zna ga se pronaći gotovo na centru ili zna "odlutati" na bočne pozicije. U Chelseaju je uglavnom ograničen na prostor šesnaesterca i nešto malo oko njega.

Pretežak i bez kondicije?

O situaciji je mišljenje iznio i bivši engleski izbornik, Glenn Hoddle, koji pak smatra da Lukaku ima previše kila, te da nema dobru kondiciju.

"Lukaku mora biti mršaviji i usredotočiti se na svoj aerobni kapacitet, a ne na dizanje utega u teretani. Nema to nikakve veze s trenerom Tuchelom ni načinom na koji Chelsea igra. Lukaku se mora pogledati u ogledalo. Nije ni blizu igrača kakav je bio", smatra Hoddle pa dodatno pojašnjava za Sportsmail.

"Ne znam je li u dovoljno dobroj formi. Ne izgleda mi baš vitko. Možda je naporno radio, ali na pogrešnim stvarima. Možda je, na primjer, previše bio u teretani. Ali ja ne znam, nisam s time upoznat. Lukaku na terenu ne izgleda kao igrač koji donosi promjenu. Ne radi dovoljno kako bi stvorio prostor. Mora se pogledati u ogledalo", smatra Hoddle i naglašava još da Lukaku ne bi trebao biti u početnoj postavi Chelseaja u nadolazećim utakmicama.

Čeka ga transfer

Chelsea je trenutno treći na ljestvici Premiershipa, nema više gotovo nikakve šanse za naslov prvaka, teško da će obraniti i titulu u Ligi prvaka, a kako bi bilo da je Lukaku ugradio nešto više od 12 golova i dvije asistencije, to vjerojatno nećemo nikada saznati jer bi na ljeto Belgijanac vrlo lako mogao biti transferiran.

Chelsea je zbog sankcija Romanu Abramoviču, vlasniku kluba i ruskom oligarhu, u teškom financijskom stanju i to takvom da navodno igrači moraju plaćati benzin za klupski autobus. Lukaku je i dalje veoma skup, vrijedi 85 milijuna eura i Chelsea na njemu može dobro zaraditi i klub vjerojatno neće riskirati s Lukakuom još jednu sezonu.

Chelsea je inače na glasu kao klub koji se pragmatično i katkada vrlo impulzivno rješava igrača i trenera. Mnogi su odlazili iz kluba i nakon što su osvajali naslove ili neke veće trofeje i to samo zbog ponekog kiksa, neoprezne izjave ili jednostavno neispunjenja svih ciljeva i očekivanja. Lukaku nije ispunio niti jedan cilj, govorio je protiv trenera, protiv kluba, unosio je nemir u momčad, ne zabija, ne asistira i prema svim parametrima i predviđanjima on će ovoga ljeta gotovo sigurno napustiti Stamford.