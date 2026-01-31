Što se događa s uhićenim Torcidašima? Odvjetnik otkriva stanje u pritvoru i rok za odluku suda

Navijači Hajduka koji čekaju pravomoćnu odluku suda o 30-dnevnome pritvoru zbog napada na simpatizere Crvene Zvezde nemaju prigovora na uvjete u pritvoru i u kontaktu su s obitelji i Generalnim konzulatom RH u Tuzli, potvrdio je u subotu za Hinu jedan od odvjetnika Mirko Lekić.

Četrnaest pripadnika Torcide je od protekle subote u pritvoru, a prvostupanjskom odlukom Suda u Živinicama naloženo je njihovo 30-dnevno zadržavanje. Odvjetnik Lekić je s kolegama u četvrtak uložio žalbu, te sada očekuje pravomoćnu odluku o pritvoru Općinskoga suda u Živinicama.

Upitan o stanju 14 osumnjičenih, rekao je kako su odvjetnici, kao i obitelji te predstavnici Generalnog konzulata u Tuzli u kontaktu s njima, te da se ne žale na uvjete u pritvoru.

On očekuje da bi se najdalje u ponedjeljak mogla znati konačna odluka Kaznenog odjela Općinskog suda u Živinicama hoće li ostati u 30-dnevnom pritvoru.

Od 14 navijača njih 11 ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, dok su još trojica s teritorija Bosne i Hercegovine.

Oni su bili dio veće skupine navijača koji su protekle subote nedaleko Tuzle napali simpatizere srpskog nogometnog kluba Crvena zvezda pri čemu su četiri osobe teže ozlijeđene.

