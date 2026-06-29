Što se događa s Livajom? Naše kamere s Bleda otkrivaju zašto je sve i dalje u statusu quo

Nakon što je Hajduk službeno potvrdio da je Marko Livaja suspendiran s priprema u Sloveniji zbog kršenja disciplinskog pravilnika i internih pravila ponašanja, situacija oko kapetana Bijelih i dalje je glavna tema u hrvatskom nogometu. O svemu se uživo iz Bleda za RTL Danas javila Donna Diana Prćić, koja je otkrila kakvo je trenutačno stanje u klubu i što se tijekom dana događalo iza kulisa.

"Od sinoć se zapravo ništa nije promijenilo. Tijekom cijelog dana nizale su se reakcije, ali situacija je ostala status quo. Hajduk je objavio kratko i prilično šturo priopćenje, a iako smo ovdje na Bledu pokušali razgovarati s nekim iz kluba, nitko do trenutka našeg javljanja nije stao pred kamere, niti naše niti drugih medija", rekla je Prćić.

Dodala je kako se o cijelom slučaju kratko očitovao i predsjednik Hajduka Ivan Bilić na redovnoj skupštini kluba.

"Predsjednik je poručio da je jedina službena činjenica u ovom trenutku ta da je Marko Livaja suspendiran s priprema. Naglasio je kako tek slijedi razgovor s Livajom i njegovim menadžerom Vincentom Caballerom."

Prćić je otkrila da je kontaktirala i Livajina menadžera, no konkretnijih informacija zasad nema.

"Razgovarali smo i s Vincenzom Cavalierom, ali njegov odgovor bio je vrlo kratak. Rekao je samo: 'Bit će vremena.' To je zasad sve što se službeno može čuti."

Istaknula je i koje se informacije neslužbeno pojavljuju tijekom dana.

"Prema informacijama koje su se pojavile, skupina Hajdukovih igrača nakon utakmice Hrvatske i Gane ostala je na zajedničkom druženju uz piće. Navodno se to nije svidjelo treneru Gonzalu Garciji i sportskom direktoru Robertu Grafu, koji su na idućem treningu odredili dodatne kaznene krugove. Nakon toga, prema tim informacijama, došlo je do nesuglasica, a potom je uslijedilo i službeno priopćenje kluba."

Na kraju je podsjetila koliko Livaja znači Hajduku te koliko će njegov slučaj obilježiti nastavak priprema.

"Marko Livaja je već oko ponoći napustio Bled i krenuo prema Splitu. Koliko znači Hajduku najbolje znaju navijači i svi koji prate SuperSport HNL. Upravo zato ova situacija izaziva toliko pozornosti, a odgovori o njegovoj budućnosti u klubu tek se očekuju nakon razgovora s vodstvom Hajduka."