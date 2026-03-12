Susjedi pomno pratili što se događalo na Rujevici, evo što pišu nakon poraza Rijeke

Nogometaši Rijeke izgubili u na svom terenu od favoriziranog Strasbourga (1:2) u prvoj utakmici osmine finala Konferencijske lige, ali i pritom ostavili jako dobar dojam te su 'ostali živi' u borbi za četvrtfinale. Utakmica se pratila i u regiji te su o njoj izvijestili brojni mediji.

Vodeći pogodak za Strasbourg već u 2. minuti postigao je Joaquin Panichelli. Prednost gostiju je u 72. minuti udvostručio Martial Godo. U 76. minuti je Ante Majstorović smanjio zaostatak Rijeke pogotkom glavom za konačnih 1-2.

"Rijeka promašila zicer da izbjegne poraz od Strasbourga", piše srpski Telegraf, a naslov na B92 glasi "Šampion Hrvatske pao na Rujevici: Strasbourg ima prednost pred revanš".

Bosanskohercegovački Sportsport.ba piše "Sjajna utakmica u Rijeci", a Klix.ba "Strasbourg prejak za Rijeku".

"Riječani su pokleknuli pred domaćim gledateljima", objavio je slovenski Sportklub, a 24ur navodi da je "Rijeka doživijela tijesan poraz".

