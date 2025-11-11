Evo što točno Hrvatskoj treba nakon FIFA-ine promjene za ulazak u 'prvi šešir' ždrijeba za SP

Hrvatska reprezentacija u posljednji je ciklus Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ušla praktički plasirana na završni turnir, no Vatreni i dalje imaju neke šanse osigurati Pot 1, koji bi nam u ždrijebu dao pravo da ne igramo protiv najjačih svjetskih reprezentacija.

Hrvatska je do prije nekoliko dana znala da se bori s Njemačkom za to jjesto,no FIFA je nedavno objavila kako bi mogla promijeniti sustav određivanja jakosnih skupina, što ne ide na ruku Hrvatskoj, koja bi po tome u ovom reprezentativnom ciklusu morala po bodovima prestići ne samo Njemačku, nego i Italiju.

Poznata stranica 'Football Meets Data' bacila se na popis pa izračunala kakve su šanse Hrvatskoj da zgrabi taj 'prvi šešir'. Situacija je takva da najveće šanse sada zapravo ima Italija koja će, pobijedi li u svoje dvije preostale utakmice, ući kao posljednja u Pot 1.

Kiksa li Italija barem u jednoj utakmici, a Njemačka pobijedi u obje svoje, onda Njemačka ulazi. Hrvatskoj ostaje da pobijedi svoje dvie utakmice, Farske Otoke i Crnu Goru te se nada kako će Italija i Njemačka kiksati svaka u barem jednoj utakmici.

Italiju čeka Moldavija u gostima te Norveška doma. Njemačka gostuje u Luksemburgu pa dočekuje Slovačku.

Kiksaju li sve tri reprezentacije (Italija, Njemačka i Hrvatska) svoju priliku može ugrabiti Maroko sa svoje dvije pobjede.

