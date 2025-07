Zvijezda Rijeke komentirala Ligu prvaka i odlazak u Dinamo: 'Tko ne vjeruje...'

Stjepan Radeljić briljirao je prošle sezone u dresu Rijeke, prvaka HNL-a. Jedna od zanimljivijih transfer-priča ovoga ljeta je njegov eventualni prelazak u Dinamo.

U intervjuu za Novi list otkrio je smetaju mu li napisi i je li nakon dvostruke krune pomislio da sigurno odlazi.

"Kako mi može smetati to što sam igrač Rijeke, koji može – ostati u Rijeci?! Normalno da mi ne smeta nego sam ponosan i ne razmišljam ni o kakvim transferima. Ovo je to doba godine kad se svašta provlači kroz medije, spominju se svakakve glasine. Bilo je nekih kombinacija, ali zna se kako to ide. Prijelazni rok je dug, trajat će još više od dva mjeseca. Meni je u Rijeci prelijepo, a samo ako klub i predsjednik Mišković budu zadovoljni nekom ponudom, onda ćemo se lako dogovoriti.

Foto: Borna Jaksic/pixsell

Nema ničijeg sebičnog forsiranja nego zajednički interes. A ja mislim samo i isključivo na Rijeku i europske utakmice. Tko ne vjeruje, vidjet će kad krene sezona. Ili neka pita trenere i suigrače kako treniram i radim", odlučno je odgovorio bosanskohercegovački stoper.

'Ako sam mogao s Moldavcima, onda mogu i s Rijekom'

Stjepan je komentirao i sanja li svlačionica plasman u Ligu prvaka ili je to samo teorija.

"Mi vam na to gledamo vrlo jednostavno, dat ćemo sve od sebe, a kad je tako, onda je uvijek sve moguće. Istina da je do toga jako težak put, ali ova momčad živi za to, za taj plasman u skupine Lige prvaka. Ni kada sam bio u moldavskom Sheriffu nitko nije vjerovao u nas pa smo upravo to napravili. Ako sam mogao s Moldavcima, onda sigurno vjerujem da mogu i s Rijekom.

Samo da budemo Rijeka kakva smo pokazali da znamo i možemo biti, ona koja svojim zajedništvom, svojom borbenošću zasluži i ono malo sreće koja je uvijek potrebna da se ostvari baš veliki rezultat. Opet, primjer nam je prošla sezona. Bilo je i posrtaja, ali nijednom nismo pali nego radili još jače. Pa nas je nagradilo. I sada smo prvaci Hrvatske koji prvu utakmicu sezone igraju u Ligi prvaka", rekao je Radeljić.

