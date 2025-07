Modrićev suigrač iznenadio sve izjavom o Luki: 'Čak i ako ode od nas...'

Večeras nas očekuje pravi nogometni spektakl u sklopu osmine finala klupskog Svjetskog prvenstva. Na kultnom Hard Rock stadionu u Miamiju snage će odmjeriti Real Madrid i Juventus.

Poseban začin ovoj utakmici daje i mogući oproštaj Luke Modrića od kraljevskog kluba. S jedne strane Luka Modrić, s druge Igor Tudor, a nogometna publika s pravom očekuje vrhunsku predstavu dva europska velikana.

Uoči tog susreta, Fede Valverde uputio je emotivnu poruku o Modriću, kapetanu hrvatske reprezentacije, koja najbolje oslikava njegovu veličinu, na terenu i izvan njega:

🗣 Fede Valverde: "Luka Modrić is an example, very important for all of us. He has won everything, he doesn't need to win more to get love from all over the world. We play as starters but he is the most acclaimed player on the pitch.



He is an example, he will always be, even if… pic.twitter.com/VSrz1deTAY