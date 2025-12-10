FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
čudna izjava /

Štimac uoči europskog izazova za Zrinjski: 'Skupilo nas se 24 za put...'

Štimac uoči europskog izazova za Zrinjski: 'Skupilo nas se 24 za put...'
×
Foto: Pressfocus/ddp Usa/profimedia

Zrinjski, koji se trenutno nalazi na 19. mjestu u skupini sa 6 bodova, sutra će na stadionu Zaglebiowski Park Sportowy odmjeriti snage s ekipom Rakowa

10.12.2025.
19:45
Hina
Pressfocus/ddp Usa/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Trener nogometaša Zrinjskog Igor Štimac upozorio je da se njegova momčad ne smije opustiti protiv poljskog Rakowa s kojim u četvrtak igra susret 5. kola Konferencijske lige.

"Ne možeš opušteno ući u ovakve susrete jer to može biti pogubno. Moramo biti čvrsti, kompaktni, i najvažnije, imati ideje u igri", rekao je hrvatski strateg Štimac na klupskoj konferenciji za novinare u Poljskoj.  Rakow je poznat po svojoj agresivnoj igri i brzom napadu.

"Rakow je vrlo okomita momčad, koja je nemilosrdna u šesnaestercu. Rapid, koji je dozvolio malo prostora, primio je četiri gola, pa moramo biti jako oprezni", rekao je Štimac, koji smatra da bi Zrinjski trebao ostati fokusiran i čvrst u obrani kako bi mogao ugroziti poljskog protivnika.

Pozitivno ozračje u momčadi nakon što je tim prošao kroz razdoblje viroza po njemu je ključna stvar.

"Dobro smo se konsolidirali nakon svega što smo prošli, skupilo nas se 24 za put i imamo kadar", istaknuo je Štimac. Nada se da će Zrinjski imati dovoljno energije za odigrati dobar susret.

Zrinjski, koji se trenutno nalazi na 19. mjestu u skupini sa 6 bodova, sutra će na stadionu Zaglebiowski Park Sportowy odmjeriti snage s ekipom Rakowa, koja je na šestom mjestu s 8 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Štimac debitira na klupi Zrinjskog u europskoj utakmici protiv islandskog prvaka

Igor štimacZrinjskiRakow
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
čudna izjava /
Štimac uoči europskog izazova za Zrinjski: 'Skupilo nas se 24 za put...'