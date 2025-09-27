Štimac pobjednik mostarskog derbija, sjajna uvertira za važnu utakmicu u Europi

Momčad Hrvatskog športskog kluba Zrinjskog iz Mostara kojeg trenira hrvatski stručnjak Igor Štimac nadigrala je sa 3-1 u gradskom derbiju Velež, kojeg s klupe vodi još jedan hrvatski stručnjak Goran Sablić.

U uzbudljivom susretu igranom na stadionu Rođeni, Zrinjski je poveo već u 17. minuti nakon autogola Veležovog igrača Andra Babića. U 32. minuti, Igor Savić je povisio na 2-0, a Zrinjski je u 63. minuti, nakon asistencije Nemanje Bilbije, povećao prednost na 3-0 zahvaljujući Mariju Ćuži. Velež je smanjio rezultat u 71. minuti, kada je Vasilije Đurić postigao gol za 3-1, no to je bilo sve od domaće momčadi. Zrinjski je rutinski održao prednost i zasluženo odnio tri boda.

Ovo je bila peta uzastopna pobjeda Zrinjskog nad Veležom u prvenstvenim ogledima.

Trener Igor Štimac bio je zadovoljan igrom svojih igrača. Rekao je kako je ovaj susret važna uvertira sa utakmicu u Konferencijskoj ligi protiv Lincoln Red Impsa iz Gibraltara koja se igra sljedećeg tjedna.

