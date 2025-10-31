Stigle kazne za nepodopštine: Hajduk mora platiti najviše, Dinamo malo manje

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 11. kolo SuperSport HNL-a, objavljeno je na službenoj stranici lige.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Vukovar 1991 - Dinamo (27. listopada 2025.)

Vukovar 1991

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 900 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 1.800 eura

Gorica - Hajduk (24. listopada 2025.)

Gorica

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 2.000 eura

Rijeka - Osijek (27. listopada 2025.)

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

- Kazna: 700 eura".

