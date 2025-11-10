FREEMAIL
SHNL LUDNICA /

13. kolo donijelo puno uzbuđenja: Promijenilo se stanje na kladionicama

Foto: Sime Zelic/pixsell

Trećeplasirani Varaždin svoje je šanse povećao nakon pobijede nad Rijekom

10.11.2025.
9:25
Sportski.net
Sime Zelic/pixsell
13. kolo SHNL-a donijelo je nove pretumbacije. Hajduk je pobjegao Dinamu na četiri boda prednosti nakon što su doma pobijedili Osijek, a Dinamo izgubio od Istre u Puli. 

Ipak, prema kladionicama, Dinamo je i dalje favorit iako su se Bijeli malo približili. Koeficijent na Dinamovo osvajanje je sada 1,70 dok je na Hajduk 2,10. Rijeka je upisala novi poraz, ali i dalje su na trećem mjestu prema kladionicama. Međutim, koeficijent na Rijekinu obranu naslova je ogromnih 150 pa je jasno da i bookmakeri vide utrku u SHNL-u kao dvoboj. 

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr. 

Trećeplasirani Varaždin svoje je šanse povećao nakon pobijede nad Rijekom pa je koeficijent na njih sada 200. Iza njih su Lokomotiva i Slaven Belupo s 250. Istra je na 450, Osijek na 750, Gorica na 1000, a Vukovar na 2000. 

POGLEDAJTE VIDEO: Oriol Riera nakon velike pobjede Istre: 'Ako imaš želju i ako si gladan, nogomet te nagradi'

