Srpsku zvijezdu Juventusa napali kao nikad: Za sve je 'kriv' Luka Modrić

Dušan Vlahović ponovno je izazvao nezadovoljstvo navijača Juventusa, ovaj put zbog poteza na društvenim mrežama samo nekoliko sati prije utakmice protiv Real Madrida.

Srpski napadač bio je pod pritiskom i zbog promašaja u Madridu, gdje je u porazu 1:0 imao najbolju priliku za “Staru damu”, ali je njegov udarac zaustavio Courtois.

Za sve su krivi Modrić i Leao

Ono što je dodatno razljutilo navijače jest činjenica da je Vlahović na svom profilu podijelio video koji prikazuje Luku Modrića i Rafaela Leãa u akciji iz Serie A. Taj potez shvatili su kao neprimjeren uoči tako važnog susreta.

Cioè Vlahovic ha appena condiviso il video del Milan 🤣🤣🤣

ma cosa stiamo guardando????? pic.twitter.com/gZT8rgerth — Mary (@missdidi10_) October 22, 2025

Dio navijača sada otvoreno poziva klub da Vlahovića proda već u siječnju što, prema talijanskim medijima, Juventus ionako razmatra kako bi barem djelomično povratio uloženi novac.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Rijeke najavio susret protiv Sparte: Očekuju se prvi bodovi