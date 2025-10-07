Srbinu postavili pitanje o Modriću: Sve zanima zašto je izbjegao govoriti o hrvatskom kapetanu

Nekadašnji reprezentativac Srbije Nemanja Matić nakon dvije godine u Francuskoj vratio se u Seriju A i potpisao za Sassuolo kao slobodan igrač, nakon isteka ugovora s Lyonom. Iako je imao nekoliko ponuda, odlučio je da se vrati u Italiju, gdje već pokazuje sjajnu formu.

Iako ima 37 godina, Matić potvrđuje da stariji igrači još uvijek mogu biti ključni na vrhunskom nivou, baš kao što Luka Modrić sa 40 godina briljira u Milanu. U intervjuu za Sky Sport, Matić je bio pitan o Modriću, no odlučio je pitanje zaobići:

"Stariji igrači su u odličnoj formi, a ja im pomažem da se fokusiraju na nogomet. Ne govorim ovo kako bih kritizirao mlađe, jer danas je svima sve dostupno i svi žele biti Messi i Ronaldo."

Sve o Luki Modriću čitajte na portalu Net.hr!

Zanimljivo, Matić Modrića nije direktno spomenuo, niti je komentirao njegove igre u Milanu, što su talijanski mediji odmah primijetili.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve oči uprte u Prag: Dalić i Vatreni pred ključnom utakmicom kvalifikacija!