U prvom susretu play-offa Europske lige, u sudaru europskih velikana, Barcelona i Manchester United su na Camp Nou odigrali 2-2.

"Blau Grana" i "Crveni vragovi" su odigrali odličnu utakmicu sa četiri gola, nizom prilika i ukupno 35 udaraca. Domaćin je poveo, United je okrenuo rezultat, da bi Barca izjednačila.

Barca je povela u 50. minuti, Raphina je ubacio iz kornera, a Marcos Alonso glavom pogodio za 1-0. No, samo tri minuta kasnije gosti su izjednačili golom Marcusa Rashforda na Fredovu asistenciju, da bi u 60. minuti nakon autogola Julesa Koundea stigli do vodstva. Ponovo je u središtu akcije bio Rashford koji je prošao svog čuvara, te ubacio pred gol, gdje je Kounde skrenuo loptu u vlastitu mrežu.

Barca je izjednačila u 76. minuti preko Raphine koji je ubacio loptu u kazneni prostor, ali nitko od igrača nije dirao loptu prevarivši De Geu.

Trener Xavi povukao je Raphinhu iz igre nedugo nakon što je postigao pogodak, u 83. minuti, i umjesto njega uveo Ferrana Torresa. Brazilac je to jako loše prihvatio i snimljen je kako sjeda na klupu pa počinje udarati stolac pored sebe i suigrači su ga morali smirivati.

OVDJE možete pogledati tu situaciju.

'I ja sam bio ljut'

Na konferenciji nakon utakmice novinari su pitali Xavija o toj Raphinhinoj reakciji.

"To je normalno, to je nogomet. Govorim igračima da moraju biti ljuti u pozitivnom smislu. I ja sam, kada sam igrao, bio ljutit kada bi me trener zamijenio. Problem je ako igrač nema dobar stav na terenu. A Raphinha je uvijek 100 posto čudesan", poručio je trener Barcelone.