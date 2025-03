Najbolji u HNL-u: Cannavaro nominiran za trenera mjeseca, bez Livaje među igračima

Nominacije za najboljeg igrača, trenera te gol i obranu u ožujku objavljene su na službenoj stranici HNL-a.

Kandidate i objavljene opise prenosimo u cijelosti:

IGRAČ MJESECA

Toni Fruk (Rijeka)

Toni Fruk jednostavno ne staje, tri gola u tri utakmice, a uz to je bio dio reprezentacije u ovom ciklusu. Sjajna forma se i dalje nastavlja, što je za Tonija i Rijeku itekako važno u ovoj završnoj fazi natjecanja. Ostaje za vidjeti može li Toni do svoje prve nagrade za igrača mjeseca ove sezone.

Alen Grgić (Slaven Belupo)

Nastavlja se sezona iz snova za Alena Grgića. Gol i dvije asistencije, a uz to bio je ključni igrač u domaćoj pobjedi protiv Rijeke. Alen je polivalentan te je izuzetno zahvalan igrač za korištenje, bilo to na bočnim pozicijama ili na krilu. Mnoštvo ubačaja, ključnih dodavanja i neizmjernih ponavljanja donosi mu nominaciju za igrača mjeseca.

Luka Stojković (Dinamo)

Luka Stojković je potvrdio dobru formu s početka proljetnog dijela prvenstva. Dva gola i asistencija, puno ključnih dodavanja, ubačaja pa čak i izboren penal. Vrlo važna figura u sastavu trenera Cannavara i jedan od onih na koje se Dinamo može osloniti i kada je teško. Zaslužena nominacija za Dinamovo krilo.

Kevin Theophile-Catherine (Dinamo)

Kevin je uz dvije utakmice bez primljenog pogotka upisao i gol te asistenciju. Iako je u nekoliko navrata bio otpisan, sada dokazuje svojim igrama koliko je bitan i važan igrač za Dinamovu obranu. Ovo je njegova sedma sezona u Dinamu i prva nominacija za igrača mjeseca.

Mario Mladenovski (Varaždin)

Mario je na ljeto stigao u Varaždin, a prvi nastup upisao je tek u 23. kolu. U ožujku je upisao punih 270 minuta te uz dvije utakmice bez primljenog gola dodao i znatan broj očišćenih lopti, osvojenih duela i presječenih lopti. Mario je dobio priliku kod trenera Šafarića i odmah ju je iskoristio na najbolji mogući način.

TRENER MJESECA

Fabio Cannavaro (Dinamo)

Dvije pobjede i remi u tri utakmice za trenera Cannavara te pet bodova zaostatka za vodećim Hajdukom. Dvije utakmice bez primljenog gola te zabijenih pet golova dobar su pokazatelj kako i Dinamo u završni dio prvenstva ulazi s optimizmom.

Mario Kovačević (Slaven Belupo)

Mario Kovačević lovi drugu nagradu za trenera mjeseca u nizu. Doveo je Slaven Belupo do četvrtog mjesta, a pobjede protiv Rijeke i Gorice te minimalni poraz od Dinama dovele su ga do još jedne nominacije. Sjajno izgleda Slaven pod palicom trenera Kovačevića, a on ima priliku osvojiti treću nagradu ove sezone.

Rajko Vidović (Šibenik)

Šibenik je uzeo veliki bod na Rujevici te ostvario minimalnu pobjedu na Šubićevcu protiv Istre, a upisao je i minimalan poraz na Poljudu. Četiri boda iz tri susreta za trenera Vidovića i dalje drže Šibenik u igri za ostanak u ligi, trenutačno su na tri boda zaostatka za pretposljednjom Goricom.

GOL MJESECA

Hernani Fortes (Osijek)

Hernani je primio loptu od Pušića te sjajno ljevicom pogodio u suprotni kut vratara Majkića koji je svim silama pokušao obraniti ovaj udarac, ali lopta završava u golu.

Tibor Halilović (Gorica)

Ndockyt i Halilović su u tri poteza izigrali obranu Lokomotive, a Tibor je snažnim prizemnim udarcem matirao vratara Šubarića.

Toni Fruk (Rijeka)

Fruk se sjurio prema kaznenom prostoru, biciklom se rješava Božića i silovito pogađa u prvi kut Suška za vodstvo Rijeke.

Ivan Rakitić (Hajduk)

Ivan je zabio prekrasan gol iz slobodnog udarca u 59. minuti. Prebacio je živi zid, a vratar Filipović ostao je nemoćan.

Luka Stojković (Dinamo)

Jedini pogodak na utakmici Slaven Belupa i Dinama djelo je Luka Stojkovića. Mišić je prvo dugom loptom pronašao Gabriela koji iz trka ubacuje u srce kaznenog prostora, a Stojković iz voleja poentira za 0:1.

OBRANA MJESECA

Ivan Filipović (Šibenik)

Rusin je ubacio na pet metara, Livaja nadskočio svog čuvara, a Filipović je sjajnom obranom sačuvao svoj gol.

Ivan Sušak (Slaven Belupo)

Ivan Sušak je ponovno nominiran sa svoje dvije obrane, a obje dolaze s utakmice protiv Dinama. Prvo je u 68. minuti vršcima prstiju obranio pokušaj Pjace. Lopta je išla u same rašlje, ali je Sušak uspio obraniti ovaj pokušaj.

Ivan Sušak (Slaven Belupo)

Druga obrana dolazi iz 78. minute, kada je obranio i kazneni udarac Kangi. Pucao je Kanga snažno u svoju lijevu stranu, ali Sušak čita i drži svoju momčad u igri.

Zvonimir Šubarić (Lokomotiva)

Bruno Petković se pokušao vratiti golovima, a idealnu priliku imao je protiv Lokomotive iz kaznenog udarca. Pucao je odlično u svoju desnu stranu, ali Zvonimir Šubarić je još bolje obranio.

Oliver Zelenika (Varaždin)

Soldo je ubacio s desne strane točno na glavu Dantasa, koji je s otprilike 11m odlično pogodio glavom, ali Zelenika odličnom bravurom drži mrežu netaknutom.

