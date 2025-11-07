Španjolci objavili video: 'Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte'
'Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove'
Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige doživio bolan poraz od Celte na Maksimiru 3:0.
Pablo Duran zabio je prvi i treći gol za goste, a iako je i drugi postignut njegovom zaslugom, pisao se kao autogol Domingueza. Ovim porazom Dinamo je pao na 12. mjesto ljestvice koju je predvodio s vrha nakon drugog kola.
Prema navodima španjolskog radija RNE, nakon utakmice je u okolici Maksimira došlo do incidenta u kojem je manja skupina napala navijače Celte. Cijeli događaj zabilježila je kamera televizije RTVE Galicia, a snimku su objavili na društvenim mrežama.
"Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte nakon njihove utakmice Europa lige. Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove. Kolega iz RTVE Galicia sve je snimio", stoji u objavi.