Španjolci objavili video: 'Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte'

Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige doživio bolan poraz od Celte na Maksimiru 3:0.

Pablo Duran zabio je prvi i treći gol za goste, a iako je i drugi postignut njegovom zaslugom, pisao se kao autogol Domingueza. Ovim porazom Dinamo je pao na 12. mjesto ljestvice koju je predvodio s vrha nakon drugog kola.

Prema navodima španjolskog radija RNE, nakon utakmice je u okolici Maksimira došlo do incidenta u kojem je manja skupina napala navijače Celte. Cijeli događaj zabilježila je kamera televizije RTVE Galicia, a snimku su objavili na društvenim mrežama.

💥Incidentes violentos de #ultras del Dinamo de Zagreb contra aficionados del #Celta tras su duelo de #EuropaLeague



Increparon a los seguidores vigueses con la intención de quitarles las banderas y bufandas del @RCCelta



📹Así lo grabó una compañera de RTVE Galicia

Más en @rne pic.twitter.com/PK9Jrdgbt6 — RNE Deportes (@RNEdeportes) November 7, 2025

"Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte nakon njihove utakmice Europa lige. Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove. Kolega iz RTVE Galicia sve je snimio", stoji u objavi.

