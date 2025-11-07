FREEMAIL
NAKON UTAKMICE /

Španjolci objavili video: 'Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte'

Španjolci objavili video: 'Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte'
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

'Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove'

7.11.2025.
17:31
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Dinamo je u četvrtom kolu Europske lige doživio bolan poraz od Celte na Maksimiru 3:0. 

Pablo Duran zabio je prvi i treći gol za goste, a iako je i drugi postignut njegovom zaslugom, pisao se kao autogol Domingueza. Ovim porazom Dinamo je pao na 12. mjesto ljestvice koju je predvodio s vrha nakon drugog kola. 

Prema navodima španjolskog radija RNE, nakon utakmice je u okolici Maksimira došlo do incidenta u kojem je manja skupina napala navijače Celte. Cijeli događaj zabilježila je kamera televizije RTVE Galicia, a snimku su objavili na društvenim mrežama. 

"Nasilni incidenti ultrasa iz Dinama Zagreba prema navijačima Celte nakon njihove utakmice Europa lige. Sukobili su se s navijačima Viga s namjerom da im oduzmu zastave i šalove. Kolega iz RTVE Galicia sve je snimio", stoji u objavi. 

Standings provided by Sofascore

DinamoCeltaEuropska Liga
