Poruka navijača Dinama preminuloj legendi odmah nakon poraza najtužnija je slika s Maksimira

Plavi su nakon prva tri kola u kojima su uzeli dvije pobjede te jedan remi, razočarali svoje navijače katastrofalnom predstavom u četvrtom kolu Europske lige. Dinamo je na Maksimiru izgubio od Celte 3:0 nakon blijede i neprepoznatljive igre.

Očajno izdanje Dinama i tugu njegovih navijača najbolje je dočarala poruka koju je maksimirska sjeverna tribina razvila odmah nakon završetka utakmice.

Foto: Sanjin Strukic/pixsell

"I tak Rudi, u zadnje vreme ti igramo tak-tak... Eto, danas smo, zgubili", napisali su u poruci koja je, jasno, upućena legendi Dinama Rudiju Belinu, koji je preminuo.

Dinamu slijede još četiri europske utakmice da osigura još tri boda koja bi po svim predviđanjima trebala biti dovoljna za plasman u nokaut fazu. Sljedeći je Lille u gostima, pa Betis i FCSB doma te Midtjylland u gostima.