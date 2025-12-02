FREEMAIL
ČAK 39 DANA

Brakovi će patiti, veze se raskidati! Nogomet non-stop: SP 2026 će imati suludi broj utakmica

Brakovi će patiti, veze se raskidati! Nogomet non-stop: SP 2026 će imati suludi broj utakmica
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Ukupno ćemo gledati čak 40 više od prošlog Svjetskog prvenstva koje smo 2022. godine pratili u Kataru

2.12.2025.
17:32
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
Svjetsko prvenstvo 2026 na rasporedu je od 11. lipnja do 19. srpnja u Meksiku, SAD-u i Kanadi, a sudjelovat će 48 reprezentacija iz šest konfederacija koje će igrati u ukupno 16 gradova domaćina. 

Prvi je ovo put da ćemo gledati toliko zemalja, a to znači da će cijeli turnir trajati dulje, a gledat ćemo i više utakmica. Puno više utakmica. 

Ukupno ćemo gledati nevjerojatne 104 utakmice, što je čak 40 više od prošlog Svjetskog prvenstva koje smo 2022. godine pratili u Kataru. 

Za SP 2026. bit će potrebno 72 utakmice (više nego za cijeli turnir 2022.!) samo da bi broj momčadi došao s 48 na 32, što je broj momčadi s kojima smo započeli 2022. godine. A zatim dodatne 32 utakmice za okrunjenje svjetskih prvaka.

Nema sumnje, brakovi će patiti, veze će se raskidati. No, pravo je pitanje hoće li i oni najzagriženiji obožavatelji zbilja pogledati baš sve utakmice? Dosta njih bit će igrano u istom terminu, ali oni najuporniji imaju i snimke na raspolaganju. Kad će, pobogu, spavati?

Svjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija

