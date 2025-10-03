Sosa je već imao žuti, a onda samo dvije minute kasnije napravio ovaj prekršaj: Trener ostao u čudu
Sosa je bio je u prvih 11, a u razdoblju od samo dvije minute - od 74. do 76. - napravio je dva gruba prekršaja
Crystal Palace je u prvom kolu Konferencijske lige na gostovanju kod Dinamo Kijeva slavio 2-0 te tako pobjedom otvorio europski dio sezone.
Poveli su domaćini u 31. minuti golom Munoza, a konačnih 2-0 postavio je Nketiah u 58. minuti. Za oba gola asistirao je Yeremy Pino.
Borna Sosa bio je u prvih 11 engleske momčadi, a u razdoblju od samo dvije minute - od 74. do 76. - napravio je dva gruba prekršaja za koja mu je belgijski sudac Lothar D'Hondt pokazao dva žuta kartona i put u svlačionicu. Situaciju možete pogledati OVDJE.
Austrijski trener Oliver Glasner (51) nije mogao vjerovati što je napravio Sosa o čemu najbolje govori njegov izraz lica na klupi.
Crystal Palace u sljedećem kolu dočekuje ciparski AEK Larnacu.
POGLEDAJTE VIDEO: Luka Capan za RTL Danas: 'Ovako se treba protiv Maccabija'