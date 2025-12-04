Sopić najavio bolja vremena, a Šafarić komentirao: 'Žalosno je gledati ih u takvom stanju'

Ne smiruju se strasti nakon Osijekova ispadanja iz Kupa od Varaždina. U regularnom dijelu utakmice bilo je 1:1, a prvi je poveo Osijek pogotkom Arnela Jakupovića u 38. minuti.

Varaždin je stigao do izjednačenja u 58. minuti kada je Tomislav Duvnjak još jednim sjajnim pogotkom postavio konačan rezultat utakmice. Slijedilo je raspucavanje u kojem su svi igrači Varaždina bili precizni i mirni. Pogađali su Mamut, Vuk, Mamić i Puclin. Kod Osijeka su precizni bili Cvijanović i Matković, ali je Čolina promašio vrata, dok je udarac Jugovića obranio varaždinski golman Josip Silić.

“Odigrali smo odličnu utakmicu od prve do zadnje minute. Stvarali smo šanse, vratar ih je čuvao, malo nas je presjekao gol, ali nije nas poljuljao. Rekao sam dečkima na poluvremenu da im nemam što reći, stvarno su odlično igrali. Svi koji su ušli i koji su počeli utakmicu odigrali su odlično. Htjeli smo prolaz i sretan sam što smo to ostvarili,” komentirao je trener Varaždina Nikola Šafarić prije nego što je dao podršku kolegi na klupi Osijeka:

“Žalosno je malo gledati da su u takvom stanju, sigurno zaslužuju više. Siguran sam da će ih Sopić dići, da će Osijek doći na svoje mjesto i da će se oporaviti. Znam da nije lako, ali nije ni nama bilo lako, mi smo taj put prošli, bitno je da se ne rade panični potezi i bit će to sve u redu.”

Utakmicu je komentirao i trener Osijeka Željko Sopić, koji će u narednom periodu imati "pune ruke posla".

“U nekom kulturnom svijetu ovo završi u 90 minuta, puknu se penali i gotovo. Mi smo se valjda morali boriti do jutra. Penali su lutrija. Po meni bi u nekoj bliskoj budućnosti trebalo jedanaesterce pucati nakon 90 minuta, a ne nakon 120. No, tko sam ja, samo neki trener. Čestitam Varaždinu, zabili su dva penala više i zasluženo prošli, da ne ulazim u daljnje analize jer nećemo stići do Osijeka do četiri ujutro. Da sam sretan nisam, ali to je nogomet, sutra je novi dan i idemo dalje”, poručio je trener Osijeka i zaključio:

“Ne brine me ni najmanje što još nismo pobijedili. Točno znam što imam u kabini. Odigrali smo pet utakmica, četiri neriješene. Pobjede će doći. Neke stvari će se promijeniti, ja se nadam na bolje. Dečki daju svoj maksimum, zašto nemamo više igrača u to ne bih ulazio. Stvarno sam ponosan, uveli smo našu mladost, dali smo sve od sebe.”

