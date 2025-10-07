Šok na aerodromu: Marokansku zvijezdu napao navijač dok je tražio zajedničku fotografiju!

Nayef Aguerd, branič francuskog Olympique Marseillea i jedna od ključnih figura marokanske reprezentacije, doživio je neugodan incident na aerodromu u Marseilleu dan prije nego što je trebao otputovati na okupljanje nacionalne momčadi.

Incident na Aerodromu

Kako prenose francuski mediji, 29-godišnji stoper bio je napadnut u zračnoj luci Marignane kada mu je jedan muškarac, koji ga je u početku zamolio za fotografiju, pokušao udariti šamar. Zahvaljujući brzoj reakciji osiguranja i policije, situacija je brzo smirena, a napadač je priveden.

Aguerd je kasnije putem društvenih mreža potvrdio incident i poručio da je sve u redu.

'Želim smiriti sve koji su čuli za incident. Istina je da sam fizički napadnut dok sam čekao let za Maroko, no srećom, prošlo je bez ozljeda. Zahvaljujem sigurnosnom osoblju i policiji na brzoj intervenciji. Sada je sve u njihovim rukama,' poručio je Aguerd.

Dodao je kako se nakon kratkog šoka odlučio ne podizati prijavu te se odmah ukrcao na let prema Maroku.

“Osjećam se dobro i sada sam fokusiran na ono što mi je najvažnije – igrati za Marseille i s ponosom predstavljati svoju zemlju. Hvala svima na porukama podrške.”

Čekaju ga internacionalne utakmice

Aguerd se ovih dana pridružuje marokanskoj reprezentaciji koja će odigrati prijateljski susret protiv Bahreina, a zatim kvalifikacijsku utakmicu za Svjetsko prvenstvo protiv Konga.

Od dolaska u Marseille, bivši branič West Hama i Rennesa odigrao je sve minute u četiri ligaške utakmice i pomogao klubu da upiše maksimalan učinak, uključujući i pobjedu nad PSG-om.

