UTAKMICA ViSOKOG RIZIKA /

Snažna eksplozija odjeknula izvan stadiona u Podgorici

Snažna eksplozija odjeknula izvan stadiona u Podgorici
Foto: Stefan Ivanovic/pixsell

Hrvatska nikad nije imala takve sigurnosne mjere kao u Podgorici

Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
17.11.2025.
20:56
Stefan Ivanovic/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija po prvi put u povijesti gostuje u Podgorici i Crnoj Gori, gdje igra posljednju utakmicu ovih kvalifikacija protiv Crne Gore. Trenutni rezultat je 2-1 za Crnu Goru, a izabranici Zlatka Dalića već su ranije osigurali plasman na veliko natjecanje, i to četvrti put zaredom još prije posljednjeg kola. Izbornik je večeras napravio čak sedam promjena u odnosu na dvoboj s Farskim otocima, a Ivan Perišić upisao je svoj jubilej - 150. nastup za reprezentaciju i nosi kapetansku traku.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Uoči i tijekom utakmice uvedene su stroge sigurnosne mjere. Stadion je pod višestrukim policijskim osiguranjem, a navijačke skupine su razdvojene pa se s hrvatskom putovnicom nije mogla kupiti ulaznica za druge tribine osim onih namijenjenih hrvatskim navijačima.

Izvan stadiona odjeknula je snažna eksplozija, javljaju Sportske novosti, zasad nepoznatog uzroka, no policija drži situaciju pod kontrolom i za sada nema informacija o mogućim ozlijeđenima. Mišljenje potpisnika ovih redaka je da se radi o topovskom udaru, čestom pirotehničkom sredstvu kod navijača, koji kad eksplodira, snažno odjekne. 

