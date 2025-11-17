Navijači nemaju povjerenje u Dalićev sastav za Crnu Goru: Posebno im smeta jedan igrač

Hrvatska u Podgorici protiv Crne Gore večeras odrađuje posljednju utakmicu Kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Iako se i službeno plasirala na završni turnir, Hrvatska mora odigrati i posljednju utakmicu iz koje će se najviše gledati mogućnost ulaska u 'prvi šešir' ždrijeba, a za to nam treba pobjeda protiv Crne Gore te kiks Njemačke doma protiv Slovačke.

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju i kvalifikacije za SP 2026. možete gledati na kanalu NOVE TV na platformi VOYO

Kako je i najavio, izbornik Zlatko Dalić malo 'je promiješao' sastav: Livaković - Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol - Mario Pašalić, Moro - Ivanović, Vlašić, Perišić - Matanović.

Komentari na društvenim mrežama najviše se fokusiraju na Nikolu Vlašića. Veliki broj misli kako i dalje uživa pretjerano povjerenje izbornika, no dio navijača ga ovaj put čvrsto brani.

"Niksi, bolje bi bilo da nije zabio Egiptu i faraoncima", "Čemu toliki hejt prema Nikoli Vlašiću? Ne znam što je taj momak napravio da se toliko piše protiv njega. Ako je odigrao jednu lošu utakmicu ili čak više njih, pa odigrali su mnoge naše zvijezde u prošlosti i lošije od njega. Drži kapetansku traku u Torinu, dajte malo podrške", "Mario Pašalic nevidljiv protiv Farskih pa zaslužuje opet u prvih 11", "Šteta pa Pandur nije dobio šansu da dobije minute malo i Oršić bar sad dok nije presing", "Kakvo je ovo čudo da nije Kramarić u prvom sastavu, ali zato je Vlasić", "Nisam baš optimist, slab je ovo sastav", samo su neki od konmentara uoči utakmice.

Tekstualni prijenos utakmice Crna Gora - Hrvatska pratite na portalu Net.hr.

Dodajmo kako se među 'zabrinutima' našao i jedan navijač Manchester Cityja: 'Gvardiol treba odmor, ide nam Newcastle u gostima'.