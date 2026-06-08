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Slovenski novinari bez zadrške o porazu od Hrvatske: Evo što pišu

Slovenski novinari bez zadrške o porazu od Hrvatske: Evo što pišu
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na kraju zaključuju kako je Slovenija pokazala više nego u prethodnim utakmicama

8.6.2026.
13:05
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Prijateljska utakmica između Hrvatske i Slovenije, u kojoj su Vatreni slavili 2:1, u Sloveniji je izazvala niz analiza i komentara o nastupu njihove reprezentacije. Unatoč porazu, tamošnji mediji ističu kako je momčad Boštjana Cesara pokazala znatno bolju igru nego u ranijim susretima te da rezultat ne odražava u potpunosti dojam s terena.

Slovenski 24ur posebno naglašavaju da je ova utakmica ponovno otvorila pitanje zašto njihova reprezentacija često bolje izgleda protiv jačih protivnika. Iako su upisali nesretan poraz, smatraju da je Slovenija imala dovoljno prilika za barem bod, pa i potencijalni preokret.

U osvrtima se ističe kako je obrana, uz nekoliko trenutaka pada koncentracije, uglavnom odradila dobar posao. Upravo su ti propusti presudili, budući da je Hrvatska iskoristila svoje šanse u drugom poluvremenu i došla do pobjede.

S druge strane, slovenski napad, predvođen kombinacijom Šturm – Vipotnik – Begić, prema njihovim analizama, konstantno je stvarao probleme hrvatskoj obrani, ali je nedostajalo konkretne realizacije u završnici.

Posebno se ističe i povratak na sustav s tri središnja braniča, koji u Sloveniji vide kao potencijalno dobru osnovu za budućnost. Unatoč porazu, prevladava dojam da igra daje razloge za optimizam uoči budućih izazova.

Na kraju zaključuju kako je Slovenija pokazala više nego u prethodnim utakmicama, ali da su individualne pogreške i slabija realizacija presudile protiv kvalitetnije Hrvatske.

SlovenijaHrvatska Nogometna Reprezentacija
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