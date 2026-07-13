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Ovo su prve riječi Slavena Bilića nakon što je postao izbornik: Jednu stvar posebno naglasio

Ovo su prve riječi Slavena Bilića nakon što je postao izbornik: Jednu stvar posebno naglasio
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Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Bilić je zahvalio na ukazanom povjerenju

13.7.2026.
13:53
Sportski.net
KIRILL KUDRYAVTSEV
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Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza jednoglasno je prihvatio prijedlog predsjednika Marijana Kustića, koji je prethodno dobio i podršku Stručne komisije HNS-a.

Bilić se tako vraća na klupu Vatrenih nakon što je reprezentaciju vodio od 2006. do 2012. godine, naslijedivši Zlatka Dalića, koji je odstupio nakon Svjetskog prvenstva.

Jeste li zadovoljni odabirom novog izbornika Vatrenih?

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"Još jednom zahvaljujem Zlatku na svemu što je ostvario s reprezentacijom. Naslijediti ga nije jednostavno, ali vjerujemo da je Slaven pravo rješenje. Ima veliko iskustvo, poznaje hrvatski nogomet i uvjereni smo da će imati podršku igrača, navijača i cijele javnosti. Želim mu puno uspjeha i Savez će mu biti maksimalna podrška", poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Bilić je zahvalio na ukazanom povjerenju i istaknuo da je vođenje hrvatske reprezentacije najveća čast za svakog domaćeg trenera.

"Svjestan sam velikih očekivanja nakon uspješne ere Zlatka Dalića, ali vjerujem u kvalitetu ove momčadi. Želim donijeti novu energiju, ambiciju i odlučnost kako bi Hrvatska ostala u vrhu svjetskog nogometa. Danas sam iskusniji trener nego 2006., ali motiv i želja ostali su isti", rekao je Bilić.

Slaven Bilić
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