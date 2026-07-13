Sjećate li se ovoga? Hit snimka: Slaven Bilić na urnebesnoj mješavini ruskog i hrvatskog jezika

Snimka post-utakmične izjave Slavena Bilića iz 2012. godine, dok je bio trener moskovskog Lokomotiva, i danas je popularna među domaćim ljubiteljima nogometa, ne toliko zbog taktičke analize koliko zbog njegova šarmantnog, ali i urnebesnog pokušaja govorenja ruskog jezika. Bilić, tada svježe na klupi ruskog velikana nakon odlaska s mjesta izbornika Hrvatske, stao je pred kamere i održao izjavu koja je postala mali internetski klasik.

'Cilj nije pobijediti Mordoviju, nego biti na vrhu'

U intervjuu danom na terenu odmah nakon utakmice, Bilić je s ozbiljnim i profesionalnim tonom analizirao igru svoje momčadi. Izrazio je zadovoljstvo pokazanim karakterom igrača, unatoč tome što su propustili prilike za četvrti pogodak koji bi im osigurao pobjedu. Naglasio je kako je njegova momčad zaslužila tri boda, unatoč primljenom golu u prvom poluvremenu.

Ono što je posebno odjeknulo bila je njegova izjava o klupskim ambicijama. "Cilj Lokomotiva nije pobijediti Mordoviju, nego biti na vrhu ruskog prvenstva", odlučno je poručio Bilić, postavljajući jasne ciljeve za sezonu. Ironično, ta se sezona 2012./2013. pokazala iznimno teškom za moskovski Lokomotiv, koji je na kraju završio na devetom mjestu, što je bio njihov najgori rezultat od osnutka ruskog prvenstva i dovelo je do Bilićeva odlaska.

'Samo sporije pričaš i to ti je ruski'

Iako je nogometna analiza bila u prvom planu, ono što je video učinilo viralnim bio je Bilićev jedinstveni jezični izričaj. Miješajući hrvatske riječi s ruskim naglaskom i povremenim ruskim izrazima, stvorio je simpatičnu jezičnu kombinaciju koja je nasmijala mnoge. Komentari ispod videa, koji je prikupio više od 200 tisuća pregleda, svjedoče o njegovoj popularnosti. "Bilić misli da se promjenom naglaska priča strani jezik", jedan je od najpopularnijih komentara, dok drugi dodaje: "Misli ako priča sporije, isto ko da priča ruski".

Vrhunac intervjua dogodio se na samom kraju, kada mu je ruski reporter uz smiješak zahvalio na "idealnom ruskom", na što je Bilić odgovorio glasnim i iskrenim smijehom, svjestan svog simpatičnog jezičnog eksperimenta. Ipak, jedan komentator, koji se predstavio kao Rus, napisao je: "Ja sam Rus i sve sam razumio!", čime je potvrdio da se Bilićev trud, unatoč svemu, ipak isplatio.

Ovaj kratki isječak iz bogate karijere Slavena Bilića ostaje kao podsjetnik na ljudsku stranu profesionalnog sporta, gdje trud i dobra namjera ponekad nasmiju i osvoje publiku više od savršene izvedbe.