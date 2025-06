Ovako je Slaven Belupo objavio odlazak Kovačevića: 'Odradio je Sizifov posao'

Mario Kovačević službeno je predstavljen kao novi trener Dinama. Kovačević je nakon nepune sezone napustio Slaven Belupo, a u kratkom roku ostavio je dubok trag pa se klub emotivnom objavom oprostio od doskorašnjeg trenera.

"Lijepa i uspješna avantura Marija Kovačevića na klupi Slaven Belupa došla je do kraja. Naime, trener koji je u kratkom roku pobrao simpatije i pridobio naklonost cijele Koprivnice, Podravine pa i Hrvatske, više nije trener koprivničkog prvoligaša. (...) Na kontu je nakon pet kola bio samo jedan bod, na ljestvici posljednja pozicija i činilo se je pred Kovačevićem i njegovim stožerom Sizifov posao. I bio je, ali oni su ga odradili na najbolji mogući način. Od samog dolaska Kovačević je pozivao na zajedništvo i sugerirao da momčad ima kvalitetu za gornji dio ljestvice. Ubrzo se pokazalo da je bio u pravu.(...) Kao igrač je prije dva desetljeća ostavio veliki trag u klubu, kao trener sad još veći i nema sumnje da će njegovo ime debelim slovima biti upisano u povijesne knjige. Treneru, bilo je zadovoljstvo! Hvala na svemu i sretno u izazovima koji vas čekaju…", stoji između ostalog u objavi kluba.

Dinamovi navijači mogu se samo nadati da će Kovačević barem dijelom biti uspješan u Dinamu kako je bio u Koprivnici. Tako podići jedan klub u kratkom roku izniman je uspjeh.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovo je trenutak kada je Mario Kovačević potvrdio da je dogovorio sve s Dinamom