Sin Luke Modrića krenuo očevim stopama: Evo gdje trenira 15-godišnji Ivano

Djeca nogometnih zvijezda često nastave obiteljsku tradiciju, a čini se da je i nasljednik hrvatskog kapetana na istom putu. Luka Modrić posjetio je trening mlađih uzrasta Milana i izazvao pravu euforiju među mladim igračima.

Djeca su oduševljeno pozirala s Modrićem, tražila autograme i zajedničke fotografije, no jedan detalj s treninga posebno je privukao pažnju, njegov 15-godišnji sin Ivano trenira u Milanu.

Ivano Modrić playing for Milan too 🥹❤️ pic.twitter.com/nfLe230YN2 — Ele (@EleModric) October 16, 2025

Ivano naslijedio nogometne gene

Nogometni gen očito ne preskače generacije. Nakon što je i Modrićeva kći Ema pokazala zavidan talent s loptom, čini se da i najstariji sin ozbiljno slijedi očev put prema profesionalnom nogometu.

