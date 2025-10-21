Sin Luke Modrića krenuo očevim stopama: Evo gdje trenira 15-godišnji Ivano
Nogometni gen očito ne preskače generacije
Djeca nogometnih zvijezda često nastave obiteljsku tradiciju, a čini se da je i nasljednik hrvatskog kapetana na istom putu. Luka Modrić posjetio je trening mlađih uzrasta Milana i izazvao pravu euforiju među mladim igračima.
Djeca su oduševljeno pozirala s Modrićem, tražila autograme i zajedničke fotografije, no jedan detalj s treninga posebno je privukao pažnju, njegov 15-godišnji sin Ivano trenira u Milanu.
Ivano Modrić playing for Milan too 🥹❤️ pic.twitter.com/nfLe230YN2— Ele (@EleModric) October 16, 2025
Ivano naslijedio nogometne gene
Nogometni gen očito ne preskače generacije. Nakon što je i Modrićeva kći Ema pokazala zavidan talent s loptom, čini se da i najstariji sin ozbiljno slijedi očev put prema profesionalnom nogometu.
