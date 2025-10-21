GEN PRORADIO /

Sin Luke Modrića krenuo očevim stopama: Evo gdje trenira 15-godišnji Ivano

Foto: Stefano Rellandini/afp/profimedia

Nogometni gen očito ne preskače generacije

21.10.2025.
8:39
Sportski.net
Stefano Rellandini/afp/profimedia
Djeca nogometnih zvijezda često nastave obiteljsku tradiciju, a čini se da je i nasljednik hrvatskog kapetana na istom putu. Luka Modrić posjetio je trening mlađih uzrasta Milana i izazvao pravu euforiju među mladim igračima.

Djeca su oduševljeno pozirala s Modrićem, tražila autograme i zajedničke fotografije, no jedan detalj s treninga posebno je privukao pažnju, njegov 15-godišnji sin Ivano trenira u Milanu.

 

 

Ivano naslijedio nogometne gene

Nogometni gen očito ne preskače generacije. Nakon što je i Modrićeva kći Ema pokazala zavidan talent s loptom, čini se da i najstariji sin ozbiljno slijedi očev put prema profesionalnom nogometu.

