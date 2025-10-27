IMA I BRATA /

Sin brazilske legende dobio poziv u reprezentaciju, ali ne Brazila

Sin brazilske legende dobio poziv u reprezentaciju, ali ne Brazila
Foto: Eurasia Sport Images/imago Sportfotodienst/profimedia

Zanimljivo je napomenuti kako Thiago Silva i dalje igra u Brazilu, iako ima 41 godinu

27.10.2025.
13:29
Sportski.net
Eurasia Sport Images/imago Sportfotodienst/profimedia
Sin legendarnog Brazilca Thiaga Silve, Iago Silva (15), dobio je poziv za reprezentaciju Engleske do 15 godina. Za reprezentaciju Engleske ima pravo igrati zbog oca Thiaga, koji je četiri godine igrao za Chelsea.

Iago se, kao ni njegov brat Isago, nije vratio u Brazil kada je Thiago Silva potpisao za Fluminense, već je ostao igrati u Chelseajevoj akademiji. Zanimljivo je napomenuti kako Thiago Silva i dalje igra u Brazilu, iako ima 41 godinu. Thiago je u karijeri uspio osvojiti Copa Americu, Ligu prvaka, sedam naslova francuskog prvaka, talijansko prvenstvo i još brojne druge trofeje, a za reprezentaciju Brazila upisao je 113 nastupa. Izgleda da su i njegovi sinovi krenuli istim stopama.

 

 

Thiago SilvaChelseaBrazilska Nogometna ReprezentacijaEngleska Nogometna Reprezentacija
