Problemi u Osijeku se nastavljaju. Ostali bez mladog reprezentativca do kraja godine

Osijek je u posljednje vrijeme meka loših vijesti. Na terenu i izvan njega, ništa ne funkcionira Slavoncima kako treba, a sada su doživjeli novi veliki peh. Izgubljen im je igrač do kraja godine.

Riječ je o hrvatskom U21 reprezentativcu, Šimunu Mikolčiću koji se ozlijedio na prvenstvenoj utakmici u Šibeniku. Iako su prve najave bile da ga neće biti do kraja sezone, magnetska rezonanca pokazala je gore vijesti. Neće ga biti na terenima do kraja ove godine, javljaju Sportske novosti. Došlo je do rupture stražnjeg ligamenta lijevog koljena i Mikolčić će morati na operaciju. Čeka ga osam do devet mjeseci stanke.

'Svjestan sam da moram biti strpljiv'

Mikolčić je pod Coppitellijem uglavnom ulazio s klupe, ali Rožman ga je u zadnja dva kola stavio od prve minute u igru, nažalost završilo je loše. "Eto, ne znam što bih rekao. Potišten sam i nesretan jer mi se ovo dogodilo nakon dobrih nastupa za U-21 reprezentaciju i u vrijeme kada je naš novi trener u klubu jasno pokazao kako na mene najozbiljnije računa. A opet, ne mogu iz ove kože. Nikada ranije nisam imao sličnu ozljedu koja bi me toliko dugo udaljila od nogometa. Svjestan sam da ću morati biti strpljiv u tom procesu oporavka koji me čeka nakon operacije", rekao je Šimun.

Druga je to mlada zvijezda Osijeka koja će morati na dugu pauzu. Anton Matković ozlijedio se krajem veljače na utakmici s Hajdukom i također ga neće biti više na terenima u 2025. godini.

