Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić vratio se s posudbe u Bayernu, no čini se da je već na izlaznim vratima Intera. Krilni napadač vratio se u Inter nakon što se talijanski velikan nije uspio dogovoriti oko visine odštete s Bayernom, ali čini se da će ga se pokušati trajno riješiti.

Perišiću ponuda, kako se čini, ne nedostaje. Ovih se dana priča jako puno o njegovim potencijalnim destinacijama, a njih ima uistinu mnogo. Tu su klubovi Bundeslige Leipzig, Bayer Leverkusen i Hertha, a u igri su, prema novim informacijama i tri engleska kluba – Leicester, Everton i Manchester United. Doduše, interes Manchester Uniteda nije neka novost, no novost je da je United uspostavio kontakt s Perišićem, prema informacijama njemačke stranice Fussball Transfers.

There is contact between #mufc and Ivan Perisic and it is thought that ‘Perišić could fill the void’ left from not signing Jadon Sancho [fussball transfers, @Sport_Witness]

— Man Utd (News and Updates) (@ManutdAnd) September 18, 2020