Dinamo u petak 26. travnja slavi 113. rođendan kluba. Ponos Zagreba počiva na temeljima Gradjanskog osnovanog 1911. godine, a čija je tradicija nastavljena 1945. godine kada je osnovan Dinamo. U posljednje vrijeme sve se više radi na tome da se navijače Plavih osvijesti o tome kakva je povijest njihovog voljenog kluba i to je zasad vrlo uspješno.

Povodom rođendana voljenog kluba oglasili su se Bad Blue Boysi putem svojih kanala:

''Prije točno 113 godina osnovan je "Prvi hrvatski građanski športski klub". Nastao iz bunta prema mađarizaciji, ovaj je klub u kratko vrijeme postao omiljen među zagrebačkim i hrvatskim građanstvom koji u njemu prepoznaje nacionalnu, svehrvatsku crtu. Po završetku drugog svjetskog rata komunisti dekretom gase klub i pokušavaju izbrisati svaki spomen na njega.

Sjever se u proteklih nekoliko godina aktivnije angažirao u oživljavanju sjećanja na ovaj kultni klub na čijim temeljima, bez ikakve sumnje, počiva prava, istinska dinamovština, velom šutnje i desetljećima skrivana u srcima onih koji su iz bezbroj mjesta diljem zemlje (kako god se ona tad zvala) vikendima nestrpljivo iščekivali rezultat dvoboja svojih Purgera.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Dovoljno je makar i površno istražiti povijest Građanskog da bismo prepoznali navijački ideal Dinama u njemu što je već samo po sebi dovoljno da Građanski smatramo dijelom svoje povijesti i održavamo spomen na njega. O tome govori knjiga "Kibici purgera" Ivice Šute, koja na analitičan i dokumentiran način priča priču o navijačima Građanskog. I o tradiciji bunta koja je obilježila sve generacije zagrebačkih plavih.

“Građanski je silan, neslomljiv. Građanski je ideja. Građanski je klub koji bi se morao makar danas stvoriti, kad ne bi postojao. Građanski je potreban Zagrebu, jer on je pravi reprezentant hrvatskog športa. On je to bio nekada, on je to bio za najtežih vremena po hrvatski narod, on je to i danas. Građanski će to biti i u budućnosti…''

