Veliki hrvatski talent mijenja klub, dobit će priliku u Serie A, a mogao bi se priključiti Sučiću

Sergej Levak talentirani je hrvatski vezni igrač koji je u siječnju 2023. napustio Osijek i preselio u talijansku Romu za pola milijuna eura. 19-godišnjak je nastupao za Rominu mladu momčad u Primaveri i pokazao se kao jedan od najboljih igrača momčadi, ali unatoč tome, odlučio je na kraju sezone napustiti klub kao slobodan igrač.

Za mladog hrvatskog defenzivnog veznjaka interesa ne nedostaje. Kako javlja talijanski insajder Lorenzo Lepore, za Levaka su zainteresirani veliki talijanski klubovi, Inter, Atalanta i Genoa. Navodno do ponude ugovora još nije došlo, ali prilično je izvjesno da će 19-godišnji Osječanin karijeru nastaviti u klubu iz Serie A koji je spreman Levaku ponuditi mjesto u prvoj ekipi.

