Jakirović otkrio tko će biti prvak: 'Prije nekoliko mjeseci sam najavio...'

Bivši trener Dinama, Sergej Jakirović, preuzeo je klupu Kayserispora u siječnju, naslijedivši momčad u nimalo zavidnoj situaciji. Ipak, od tada je ostvario impresivne rezultate – jedino su Galatasaray i Fenerbahče skupili više bodova od njegove momčadi otkako je stigao u Tursku. U posljednjem kolu Kayserispor je potvrdio dobru formu remijem 3:3 na gostovanju kod moćnog Fenerbahčea, ostavši neporažen u jednoj od najtežih utakmica prvenstva, a za Sportske novosti komentirao je događanja u HNL-u.

“Naravno da pratim situaciju u Dinamu. To je moj grad, moj klub, dio sebe smo ugradili u ostvarivanju klupskih uspjeha i povijesti i jednostavno je normalno da je Dinamo svakodnevna tema. Moja dva sina su i dalje u klubu i emocija će uvijek biti prisutna. Prije nekoliko mjeseci sam najavio “kralj ostaje kralj” i dobio ogroman broj poziva i poruka istinskih navijača Dinama. Stojim kod toga i dalje. Tko je god radio u Maksimiru, znat će jako dobro o čemu pričam. Imate šampionski gen, navikli ste osvajati trofeje, iako svaka utakmica nosi pritisak kad vas mediji i javnost smjenjuju nakon svakog poraza ili kiksa. No, morate se znati nositi s tim. Zato sam i najavio da je Dinamo u takvoj situaciji i dalje favorit", rekao je pa nastavio o Hajduku.

"Hajduk je imao dobar raspored, ali igra toplo-hladno, što nije nikakvo čudo s obzirom na pritisak na kakav nitko nije navikao", kaže Jakir.

"Rijeka ima odličnu i mladu momčad, ali kad vam odu tri najbolja igrača, to nije lako pratiti i zadržati balans, iako mom kolegi i prijatelju Radomiru Đaloviću zaista treba čestitati jer izvlači maksimum, uz plasman u finale Kupa. Za Dinamo je sve to prirodno okruženje, iako igračima nije lako promijeniti tri trenerske filozofije. No, tu je Sandro Perković, koji je bio dio mog stožera, i ne samo mog, i zna kako momčad diše. Jako ih je dobro smirio i opustio i to sada izgleda u redu. Slijede okršaji protiv Rijeke i Hajduka, kao i prošle sezone, a nakon utakmice protiv Rijeke bit će ipak dosta toga jasnije", objašnjava, a potom se dotaknuo i povratka Zvonimira Bobana.

"Što se tiče Zvonimira Bobana, tu je apsolutno sve jasno. Legenda Hrvatske, Dinama i giganta kakav je Milan. Svjetska nogometna veličina. Čovjek koji je radio u sustavu FIFA-e i UEFA-e sigurno zna kako treba funkcionirati nogometna radna zajednica i jedan uspješan klub. Uvjeren sam da, ako uspije posložiti stvari kako misli da trebaju izgledati, Dinamo može vrlo brzo uspostaviti dominaciju. Naravno, treba naglasiti da je puno faktora i utjecaja u igri, ali svi skupa mu možemo poželjeti dobrodošlicu u hrvatski nogomet i sreću u radu”, zaključio je.

