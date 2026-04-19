OZLIJEDIO SE /

Zvijezda Bayerna propušta Svjetsko prvenstvo?

Zvijezda Bayerna propušta Svjetsko prvenstvo?
Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia

Gnabry je zabio osam golova i namjestio još sedam za Bayern ove sezone

19.4.2026.
13:24
Hina
Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto/Alamy/Profimedia
Napadač minhenskog Bayerna Serge Gnabry se ozlijedio u subotu i vjerojatno će propustiti ostatak sezone, što dovodi u pitanje njegovo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu za Njemačku.

Gnabryju je puknuo mišić aduktora desnog bedra zbog čega mora pauzirati "dulje vrijeme", objavio je Bayern u subotu ne otkrivajući dodatne pojedinosti, ostavljajući opseg ozljede i vremenski okvir za povratak 30-godišnjeg napadača neizvjesnima. No, čini se da će Gnabry propustiti preostale utakmice Bayerna u sezoni u kojoj se bori za trostruki trofej.

Bayern će vjerojatno osvojiti naslov prvaka Bundeslige u nedjelju, osim ako ne izgubi kod kuće od Stuttgarta, u kojem slučaju će imati još četiri kola da osigura trofej. Zatim u srijedu u polufinalu njemačkog kupa igra protiv Bayer Leverkusena u gostima, prije nego što će se u polufinalu Lige prvaka suočiti s Paris Saint-Germainom.

Gnabry je zabio osam golova i namjestio još sedam za Bayern ove sezone. U ožujku je započeo sve kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo za Njemačku i dvije prijateljske utakmice i bio je uključen u planove njemačkog izbornika Juliana Nagelsmanna za svjetsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
