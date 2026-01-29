FREEMAIL
SUSPENZIJE I NOVAC /

Stigle su drakonske kazne za sudionike kontroverznog finala o kojem se još priča

Stigle su drakonske kazne za sudionike kontroverznog finala o kojem se još priča
Foto: Ulrik Pedersen/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Senegal je pobijedio 1-0 nakon produžetka, u utakmici obilježenoj incidentima

29.1.2026.
16:20
Hina
Ulrik Pedersen/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
Afrička nogometna konfederacija (CAF) kaznla je izbornika Senegala Papea Thiawa suspenzijom od pet utakmica i novčanom kaznom u visini 100.000 dolara (otprilike 83.500 eura) nakon incidenata u finalu Afričkog kupa nacija (AFCON) protiv Maroka.

Senegal je pobijedio 1-0 nakon produžetka, u utakmici obilježenoj incidentima. Na Thiawov nagovor, neki senegalski igrači nakratko su napustili teren kako bi prosvjedovali protiv odluke suca, koji je uz podršku VAR-a, dosudio kontroverzni penal za Maroko na samom kraju regularnog dijela utakmice. Senegalski bijesni navijači također su pokušali upasti na teren.

Na kraju je Marokanac Brahim Diaz promašio penal, a Senegalci su se vratili odigrati ostatak utakmice, pobijedivši u produžetku.

Konačno je gotovo: Dominik Livaković putuje u Zagreb i potpisuje za Dinamo

Disciplinska komisija CAF-a suspendirala je Papea Thiawa zbog "nesportskog ponašanja, kršenja načela fair playa i integriteta te nanošenja štete imidžu nogometa", izjavila je Afrička federacija.

Kažnjeni i Hakimi i Saibari

Senegalski nogometni savez kažnjen je s ukupno 615.000 dolara "zbog neprimjerenog ponašanja svojih navijača, koje je narušilo imidž nogometa", "zbog nesportskog ponašanja svojih igrača i trenerskog osoblja, koji su krili načela fair playa, lojalnosti i integriteta" te "zbog disciplinskog prekršaja nacionalne momčadi, pri čemu je pet igrača dobilo upozorenja".

Sankcioniran je i marokanski tabor: branič Paris Saint-Germaina Achraf Hakimi dobio je dvije utakmice suspenzije, od kojih je jedna stroga zabrana, zbog "nesportskog ponašanja".

Veznjak Ismael Saibari, koji je u srijedu navečer postigao gol u Ligi prvaka za PSV Eindhoven i pokušao ukrasti ručnik senegalskom vrataru u finalu Afričkog kupa nacija, dobio je tri utakmice suspenzije, također zbog "nesportskog ponašanja".

Marokanski savez mora platiti kaznu od 200.000 dolara zbog ponašanja igrača s loptom i 100.000 dolara "zbog neprimjerenog ponašanja igrača reprezentacije i tehničkog osoblja, koji su upali u područje za pregled VAR-a i ometali rad suca".

POGLEDAJTE VIDEO: Kako je lijepo prisjetiti se ovih trenutaka? Izabrali smo najbolje od najboljeg iz pobjede protiv Mađara

najčitanije
