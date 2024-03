Ogroman napadački arsenal posjeduje momčad Željka Sopića, a jedan od ''osigurača'' u srcu veznog reda je Lindon Selahi. Albanski nogometaš prije nekoliko mjeseci završio je na tribinama, bilo je tu zavrzlama oko njegovog ugovora i šuškalo se o tome kako bi mogao postati novi igrač Dinama ili Hajduka. Sada, sa Rijekom korača prema naslovu prvaka...

Sve se dobro riješilo po Selahija i klub s Kvarnera, a sada imaju veliku priliku:

''Trudimo se. Dajemo sve od sebe. Idemo kao jedan i sanjamo isti san, ali ne stavljamo si bespotrebni, 500 tona teški teret na leđa. Znamo što želimo. No znamo i koliko je kraj sezone još daleko, a dosta utakmica za odigrati. Prvi smo, imamo realne šanse osvojiti naslov, ali o tome se u Rijeci ne razmišlja tako'', rekao je Selahi za Nacional.

Iako 99% ljudi polemizira o tome tko je najbolji igrač HNL-a, Petković ili Livaja, Selahi je na to dao odgovor koji će iznenaditi mnoge:

''Već godinama slušam 'Petković ili Livaja, Livaja ili Petković, Petković i Livaja'… A nije ni jedan, ni drugi. Najbolji igrač HNL-a je: Toni Fruk! To kako taj čovjek igra nogomet… To je fenomenalno. Otkad je došao u Rijeku, kao i gotovo svi prije njega, otišao je nekoliko razina više. Sad je to jedna druga dimenzija nogometa. A skroman, divan dečko. I igra čudesnu sezonu. Ne, nema tu neke dileme ili trileme. Fruk je najbolji!''

Zanimljiva izjava pred posljednji krug HNL-a koji kreće ovog vikenda...

