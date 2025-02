Mourinho odgovorio voli li više pse ili mačke i nasmijao javnost: 'Nisam ja Kurt Zouma...'

Jose Mourinho izazvao je lavinu reakcija nakon razgovora s nekadašnjim igračem Chelseaja Johnom Obijem Mikelom. Treneru Fenerbahčea Nigerijac je postavio pitanje voli li više pse ili mačke, a Portugalčev odmor nasmijao je obojicu, kao i cjelokupnu javnost.

''Pse. Ali, volim i mačke, nisam ja Kurt Zouma...'', jedva je dovršio rečenicu Mourinho i prasnuo u smijeh zajedno s Mikelom.

''The Special One'', kako je nadimak legendarnom treneru, na taj način se osvrnuo na braniča West Hama koji je 2022. godine skandaloznom snimkom šokirao javnost. Naime, na snimci je udarao i bacao mačke po kući zbog čega su mu iste oduzete, a on je bio osuđen na 180 sati društvenog rada. Također, klub je Zoumu kaznio s 250 tisuća funti.

