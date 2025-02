Sudac koji je Bellinghamu pokazao crveni sad je pod istragom: 'To nećemo dopustiti'

Engleski reprezentativac i veznjak Real Madrida, Jude Bellingham, našao se u središtu kontroverze nakon što mu je tijekom prvog poluvremena utakmice, koja je završila rezultatom 1-1, pokazan izravni crveni karton. Sudac Munuera Montero tvrdio je da je Bellingham uputio uvredljivu psovku prema njemu, no nogometaš je kategorički negirao bilo kakav neprimjeren rječnik što je dodatno potaknulo rasprave i podijelilo javnost.

Osim kontroverzi oko crvenog kartona, Španjolski nogometni savez (RFEF) pokrenuo je istragu protiv suca Munuere Montera zbog mogućeg sukoba interesa. Prema dostupnim informacijama, povezan je s tvrtkom Talentus Sports koja surađuje s brojnim organizacijama, uključujući i La Ligu. Iako Montero odbacuje bilo kakve nepravilnosti, istraga je dovela do njegove privremene suspenzije s dužnosti u španjolskim i europskim natjecanjima.

O ovom incidentu raspravljalo se i na događaju održanom u srijedu, gdje je predsjednik La Lige, Javier Tebas, iznio svoj stav te pokušao razjasniti situaciju:

"To nije Munuerina tvrtka, već tvrtka njegova poslovnog partnera koja surađuje s La Ligom. No, Munuera ne radi za La Ligu jer to ne bismo dopustili. Nije mi drago što netko tko pruža usluge La Ligi ima poslovne veze sa sucem, ali to ne mora značiti ništa više. Želim naglasiti da Munuera ne obavlja nikakve poslove ni za La Ligu, ni za UEFA-u, ni za bilo koga drugog. Proučavamo slučaj i smatram da je ono što je Savez poduzeo ispravno te da je takva reakcija bila nužna. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje razvijati."

No, posljedice ove odluke nadilaze samu istragu. Prema dostupnim informacijama, sudac Munuera Montero suočava se s ozbiljnim prijetnjama smrću, dok su i članovi njegove obitelji postali mete nezadovoljnih navijača. Tebas je nastojao smiriti situaciju, ne želeći izravno optužiti suca za bilo kakve nepravilnosti, ali rasprava o kriterijima suđenja i profesionalnoj etici u španjolskom nogometu ne jenjava. Do daljnjeg, Munuera Montero neće suditi dok La Liga i Španjolski nogometni savez ne donesu konačnu odluku o tome predstavlja li njegovo povezivanje s tvrtkom Talentus Sports sukob interesa ili ne.

