Sean Dyche se vraća na trenersku klupu. Ne mora se niti seliti
U borbi za klupu je pobjedio bivšeg osvajača Premier lige s Manchester Ctyjem i prvaka Europe s Italijom Roberta Mancinija
Ako je za vjerovati jednom od najpoznatijih novinara specijaliziranom za transfere Nicoli Schiri Sean Dyche se vraća na trenersku klupu i preuzima Nottingham Forest. Budući da Dyche živi u Nottinghamu, kao i to da je kao igrač prošao akademiju Forest ovaj potez se može gledati i kao povratak kući.
Prije Foresta Dyche je u Premier ligi vodio i Burnley i Everton, a u utrci za klupu Foresta je bio i bivši osvajača Premier lige s Manchester Cityjem i prvaka Europe s Italijom Roberto Mancini koji se nije uspio dogovoriti s vlasnikom Foresta Evangelosom Marinakisom, piše Fabrizio Romano.
🔜 Done Deal and confirmed! Sean #Dyche will be new #NottinghamForest’s manager. Contract until 2027. #transfers #NFFC https://t.co/pt0pYUXRHf— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 20, 2025
