Sean Dyche se vraća na trenersku klupu. Ne mora se niti seliti

Ako je za vjerovati jednom od najpoznatijih novinara specijaliziranom za transfere Nicoli Schiri Sean Dyche se vraća na trenersku klupu i preuzima Nottingham Forest. Budući da Dyche živi u Nottinghamu, kao i to da je kao igrač prošao akademiju Forest ovaj potez se može gledati i kao povratak kući.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prije Foresta Dyche je u Premier ligi vodio i Burnley i Everton, a u utrci za klupu Foresta je bio i bivši osvajača Premier lige s Manchester Cityjem i prvaka Europe s Italijom Roberto Mancini koji se nije uspio dogovoriti s vlasnikom Foresta Evangelosom Marinakisom, piše Fabrizio Romano.

POGLEDAJTE VIDEO: Darijo Srna za RTL Sport: 'O mom Hajduku mislim uvijek isto. Volim ga, ali fale nam trofeji'