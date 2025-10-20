PREMIER LEAGUE /

Sean Dyche se vraća na trenersku klupu. Ne mora se niti seliti

Foto: Nick Potts, Pa Images/alamy/profimedia

U borbi za klupu je pobjedio bivšeg osvajača Premier lige s Manchester Ctyjem i prvaka Europe s Italijom Roberta Mancinija

20.10.2025.
13:03
Ako je za vjerovati jednom od najpoznatijih novinara specijaliziranom za transfere Nicoli Schiri Sean Dyche se vraća na trenersku klupu i preuzima Nottingham Forest. Budući da Dyche živi u Nottinghamu, kao i to da je kao igrač prošao akademiju Forest ovaj potez se može gledati i kao povratak kući.

Prije Foresta Dyche je u Premier ligi vodio i Burnley i Everton, a u utrci za klupu Foresta je bio i bivši osvajača Premier lige s Manchester Cityjem i prvaka Europe s Italijom Roberto Mancini koji se nije uspio dogovoriti s vlasnikom Foresta Evangelosom Marinakisom, piše Fabrizio Romano.

 

 

