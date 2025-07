Bivši suigrač Joaa Felixa otkrio zašto Portugalac nikad nije ispunio ogroman potencijal

Joao Felix ovog je ljeta napustio Chelsea i Europu te sa samo 25 godina preselio u saudijski Al-Nassr. Dugo ga se povezivalo s povratkom u klub u kojem je i započeo karijeru Benficu, no on je ipak odlučio preseliti u Saudijsku Arabiju. Felix se na veliku scenu probio još kao 18-godišnjak u Benfici 2018. kada je u 39 utakmica zabio 19 golova i upisao 11 asistencija.

U to je vrijeme bio jedan od najvećih svjetskih talenata i predviđalo mu se osvajanje Zlatne lopte u budućnosti, a u ljeto 2019. madridski Atletico ga je učinio trećim najskupljim igraćem u povijesti te je Orlovima platio 127 milijuna eura za njega. U Atleticu je pokazivao bljeskove svog talenta, no nikada nije uhvatio kontinuitet dobrih igara pa je slan na posudbe u Barcelonu i Chelsea, dok ga londonski klub nije otkupio 2024. pa posudio Milanu.

Joao nigdje nije opravdao očekivanja i nikada nije izgledao kao zvijezda kakva je po talentu apsolutno trebao biti, a njegov bivši suigrač Saul Niguez otkrio je gdje je pošlo po krivu: "U nogometu je bitna momčad. On ima sve kvalitete da bude nevjerojatan nogometaš, ali nema veze koliko si dobar, ako ne radiš puno talent se ne računa. Većina nas mu je htjela pomoći, ali on jednostavno nije želio." - rekao je Španjolac.

