Dinamo je u utorak svladao Slovan u Bratislavi 4-1. Rezultat je to koji je približio Plave završnici Lige prvaka. Još je puno utakmica, ali sanjarenje više nije samo puka fantazija. Zadnji kojima je uspjelo prezimiti Ligu prvaka bio je Hajduk u sezoni 1994./95. Jedan od tadašnjih braniča Bijelih bio je Saša Peršon, jedan od rijetkih nogometaša koji se može pohvaliti nastupima za tzv. 'veliku trojku' , Rijeku, Dinamo i Hajduk. Razgovarali smo s rođenim Riječaninom o sjajnoj večeri zagrebačkih Plavih.

Dinamo je u Bratislavi ostvario veliku pobjedu. Kakvi su vaši prvi dojmovi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Rekao bih prije da je bila lagana nego velika pobjeda. Ali kad se gleda da je pobjeda ipak ostvarena u gostima i da su to ipak utakmice za daljnji prolaz Lige prvaka, onda je to automatski i velika pobjeda. Međutim, na kraju je bila lakša, možda nego što se očekivalo."

"Osobno sam očekivao da će to biti tvrda utakmica, pogotovo od strane Slovana, da neće biti tako puno golova. Osim prvih pet minuta koji su pripali domaćinima sve je ostalo je bilo na strani Dinamo. Plavi su vrlo lagano došli do pobjede koja je mogla kasnije biti izražena još i još pokojim golom. Bila je to najprije lagana, a ujedno i velika pobjeda koja je Dinamo približila nastavku takmičenja kroz Ligu prvaka."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo je sad na sedam bodova u Ligi prvaka. Završnica više nije samo puka fantazija...

"Izgleda da će pobjeda nad Celticom doma možda biti dovoljna za prolazak dalje. Ako je deset bodova zaista dovoljno, onda će utakmica sa Celticom biti najvažnija. Ostali susreti se igraju s velikim ekipama, ali Dinamo će tu imati motiv još i veći da i bez obzira na eventualnu pobjedu protiv Celtica odigra najbolje što može. Ipak moram priznati da mi je ovaj novi sistem natjecanja mala nepoznanica. Kroz grupe se odmah znalo koliko ti treba bodova da ideš dalje."

Bivši se branič Rijeke, Dinama i Hajduka. Kako komentirate Dinamovu obranu u utakmicama lige prvaka? Ima li napretka u usporedbi na utakmicu s Bayernom?

"Sigurno se dogodio napredak. U prošlim utakmicama problemi u obrani bili su vidljivi. Pustimo sada Bayern kao Bayern. Nije uvijek ugodno dobiti devet golova i kad primiš toliko golova zasigurno neke stvari u obrani Dinama ne funkcioniraju. Do te utakmice Dinamo nikako nije imao četvoricu standarnih obrambenih igrača. Dosta se mijenjala ta zadnja linija. Igrao je Bernauer pa ga nema u sljedećoj utakmici. Pa je i Mmaee bio jedna od opcija."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bjelica je uspio jednostavno promijeniti taj način igre u zadnjoj liniji da je stavio 3-4 igrača koje se sada praktički malo mijenjaju. Torrente je postao standardni stoper i Dinamo je sad čvršći u zadnjoj liniji ako izuzmemo utakmicu s Osijekom."

"Ima tu još mjesta za napredak, kao i u svim segmentima igre, sredini i napadu. Posebice sa sljedećim Dinamovim protivnicima koji su već godinama u Ligi prvaka. Za takve utakmice će se trebati sigurno još malo 'poraditi' na zadnjoj liniji. U Bratislavi nije bilo previše ni potrebno jer je jednostavno Slovan djelovao kao da bi trebao igrati Konferencijsku ligu, a ne Ligu prvaka. Igrali su na domaćem terenu, a Dinamo je sve maksimalno iskoristio. I na kraju to je lijepa pobjeda u gostima, bez obzira na to što je to Slovan, i njima treba zabiti četiri gola u gostima."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bili ste član Hajduka u povijesnoj sezoni 1994./95. gdje su Bijeli došli do četvrtfinala Lige prvaka? Može li Dinamo ponoviti taj uspjeh?

"Teško je reći, drugačiji je to bio sistem natjecanja. Sada je puno više ekipa koje su uključeno kroz Ligu prvaka. Više se prilika daje manjim ekipama. U moje vrijeme nije bilo toliko 'malih ekipa' u Ligi prvaka. Bile su pretežno one najbolje momčadi. Kad se to tako gleda, onda je trebalo pored tih i najboljih momčadi doći do četvrtfinala, što nije bilo jednostavno. A ništa ni danas nije jednostavnije jer danas puno ekipa igra dobar nogomet. Ako Dinamo samo prođe dalje, mislim da je napravio ogromnu stvar. Možda bi se to moglo usporediti s četvrtfinalom Hajduka. Ali ponavljam, drugačija su to vremena pa je teško procijeniti."

Trebaju li se i ostali rivali u Hrvatskoj veseliti Dinamovom uspjehu u Europi?

"Svi hrvatski klubovi profitiraju od Dianmovih rezultata. Zahvaljujući Plavima ponovno bi hrvatska liga mogla imati tri ili četiri predstavnika u Europi. Naravno teško je sad da svi navijaju za Dinamo, pogotovo rivalima poput Hajduka. Ali realnost je da Dinamo donosi te bodove i time doprinose da ostale ekipe dobivaju priliku igranja u Europi. Stoga se treba nadati uspjehu Dinama bez obzira na to tko je kako navijački nastrojen", zaključio je bivši branič Dinama, Hajduka i Rijeke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Martinjak spreman za novu obranu pojasa: 'Meč neće otići dalje od druge runde'