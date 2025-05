Arsenal nakon ispadanja iz Lige prvaka kreće po napadača koji bi Topnike trebao odvesti na vrh

Londonski Arsenal spreman je platiti traženu odštetu za napadača Ipswicha Liama Delapa (22), objavili su britanski mediji.

Ipswich je ispao u drugu ligu i prisiljen je prodati svog najboljeg nogometaša, iako mu ugovor vrijedi do lipnja 2029. Delap je ove sezone upisao 12 golova i dvije asistencije, a odštetna klauzula iznosi 35 milijuna eura.

Britanski mediji navode kako su "Topnici" razgovarali s Delapovim menadžerom te da su se dogovorili i oko plaće. No, također su mu dali do znanja da će se morati izboriti za minutažu, jer je njihov prvi izbor za centarfora švedski reprezentativac Viktor Gyokeres (26), koji briljira u dresu portugalskog Sportinga. On je ove sezone u svim natjecanjima zabio čak 52 gola.

Trener Arsenala Mikel Arteta želio je dovesti golgetera Leipziga Slovenca Benjamina Šeška (21), ali se tome usprotivio sportski direktor "Topnika" Andrea Berta. Iako Šeško ima veći igrački potencijal, sportski direktora Arsenala smatra da je Gyokeres bolji izbor, jer bi se mogao odmah nametnuti kao produktivni vođa napada. Također, odšteta za slovenskog centarfora iznosila bi više od 80 milijuna eura.

