Hajduk želi sportskog direktora Istre, a talijanski insajder javlja što je odlučio

Hajduk pokušava, takoreći, očerupati Istru, ali čini se da to neće biti tako lako. Hajduk jest pred dovođenjem Gonzala Garcije na klupu, ali za to će morati platiti odštetu od 430 tisuća eura.

Hajduk je navodno bio zainteresiran za sportskog direktora Pulskog kluba Sašu Bjelanovića koji je radio i u Hajduku 2018. i 2019., a u Istri trentuačno radi odličan posao, ali čini se da Istra niti slučajno ne želi pustiti svog sportskog direktora. Talijanski insajder Lorenzo Lepore doznaje da je Bjelanoviću ponuđen novi ugovor i da bi ga uskoro trebao potpisati.

