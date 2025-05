Hajduk se zahvalio trojici igrača: Klub napušta veteran i dva mlada beka

Hajduk se danas oprostio od trojice igrača. Potvrđen je odlazak makedonskog reprezentativca Aleksandra Trajkovskog. Klub će napustiti i dva mlada igrača, Niko Đolonga i Elvis Letaj.

"Internacionalac Sjeverne Makedonije u Split je stigao u rujnu 2023. godine te je za Hajduk upisao ukupno 38 službenih nastupa u kojima je postigao 10 golova uz tri asistencije. Za Bijele je debitirao ubrzo nakon dolaska u prvenstvenoj utakmici protiv Lokomotive na Poljudu, a zadnji put za Hajduk je nastupio u posljednjem prvenstvenom kolu odigravši prvih 45. minuta u pobjedi protiv Šibenika na Šubićevcu", stoji na službenoj stranici kluba.

Ugovor je istekao i dvojici 21-godišnjih igrača koji su skupili tek nekoliko službenih nastupa za prvu momčad Hajduka, a to su desni bek Niko Đolonga i lijevi bek Elvis Letaj. Klub im je zahvalio na svemu što su napravili u klubu.

POGLEDAJTE VIDEO: Sada se sve zna: Rijeka donijela milijune Dinamu, slavi se i u Varaždinu. Evo što je s Hajdukom